Asturias es la comunidad donde más subieron los precios de alquiler de los garajes en 2025
Arrendar una plaza para el vehículo cuesta de media en el Principado 73,66 euros, un 9% más que hace un año, rozando ya la media nacional
La subida del precio de los alquileres de los garajes se modera en España, siguiendo una tendencia distinta al de las viviendas.Sin embargo, en Asturias, se ha disparado, incrementándose en más del 9% en el 2025.
El precio medio de los garajes en alquiler en España creció apenas un 0,3 % en 2025 y se situó en 74,95 euros mensuales, lo que supuso el incremento más moderado registrado en la última década, según un estudio publicado este lunes por el portal inmobiliario Fotocasa. Esa contención de precios contrasta con la registrada en Asturias, que tuvo la mayor subida del país, del 9,6%. Pasó de un precio medio de 67,22 euros mensuales en 2024 a 73,66 euros en 2025. No obstante, todavía está por debajo de la media nacional, aunque ya rozándola.
El mercado español de alquiler de plazas de garaje se enfrenta a un "pequeño cambio", en opinión de la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que subraya, no obstante, que el precio medio de dichas plazas en 2025 fue el segundo más elevado de los últimos años, lo que sugiere que el garaje sigue siendo un valor refugio "muy resiliente".
Por comunidades, los mayores incrementos de precios en 2025 se dieron en Asturias (9,6%), Baleares (6,7%), Castilla y León (5,2%), Cantabria (4,5%) y Galicia (4,1%). Por el contrario, tres comunidades registraron descensos anuales: País Vasco (-2,5 %), Aragón (-1,8%) y Madrid (-0,1%).
Los precios más caros, por encima de los 80 euros al mes, se pagaron en Baleares (101,40 euros/mes), Cantabria (92,18 euros/mes), País Vasco (88 euros/mes), Madrid (80,66 euros/mes) y Cataluña (80,59 euros/mes).
Los más baratos se localizaron en Castilla-La Mancha (59,09 euros/mes), Navarra (59,17 euros/mes) y Extremadura (60,09 euros/mes).
