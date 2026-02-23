La autopista del Huerna lleva 470 días sin funcionar a pleno rendimiento (y el precio no ha parado de subir...)

La autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta, lleva ya más de un año sin funcionar a pleno rendimiento debido a las obras en marcha y a los incumplimientos en los plazos de ejecución de algunos trabajos.

Pese a las incidencias, que alargan los tiempos de viaje y aumentan la inseguridad de los conductores, según alertan los transportistas, el peaje ha sufrido dos subidas de precio en ese mismo periodo.

Evolución del precio del peaje del Huerna / .

Hoy, cruzar el Huerna —autopista privatizada en manos de la compañía Aucalsa— cuesta 16,20 euros, el precio más alto de su historia. A finales de 2024, cuando todavía no habían comenzado varias de las obras y no se había producido el colosal argayo en el concejo de Lena, que aún persiste, el peaje era de 15 euros. “Es una barbaridad cómo está el Huerna, es normal que la gente esté harta”, coinciden desde Asetra y Cesintra, patronales del transporte en Asturias.

El principal foco de problemas en la autopista se sitúa ahora en las diferentes obras que se ejecutan en los túneles. Los trabajos, gestionados directamente por el Ministerio de Transportes y con un coste de 68 millones de euros financiados con fondos europeos, buscan modernizar las infraestructuras y adaptarlas a los requisitos europeos. Incluyen la ejecución de galerías de evacuación, mejoras en la fiabilidad del suministro eléctrico, ampliación de los equipos de protección contra incendios y rehabilitación del firme.

Las obras, de gran envergadura, no han impedido la circulación, pero sí han conllevado reducciones de carriles, circulación por la calzada contraria, estrechamientos y limitaciones de velocidad. Comenzaron el pasado verano y las afectaciones al tráfico deberían haber finalizado a finales de diciembre del año pasado, algo que no ha ocurrido. La mayoría de los túneles mantiene limitaciones de velocidad —a 60 km/h en algunos tramos— y carriles separados con conos, especialmente en sentido Asturias. El retraso se acerca ya a los tres meses y, por el momento, se desconoce cuándo los túneles volverán a operar sin restricciones.

A este panorama se suma el colosal argayo registrado en la autopista a la altura de Lena. El desprendimiento de tierras se produjo el 10 de noviembre de 2024 y todavía no ha podido retirarse, en parte por las dificultades geológicas de la zona. Lleva ahí 470 días. En ese tramo, de unos 300 metros, se circula con gran lentitud (a 40 km/h), con un único carril en sentido Asturias y dos en sentido León.

Se trata de un “bypass provisional” instalado tras el argayo y que, más de un año después, continúa en funcionamiento. Las obras, que dependen en este caso de Aucalsa, están en marcha desde mayo del año pasado y se prevé que finalicen a finales de agosto. Los conductores calculan que estas afecciones alargan el viaje con Madrid en unos 25 minutos, acercando el trayecto a las cinco horas.

La situación del Huerna provoca indignación entre los transportistas. “El perjuicio más evidente es para los vehículos ligeros, pero los transportistas tenemos problemas de seguridad, ya que la circulación es más peligrosa para camiones de gran tonelaje. No sabemos cuándo acabarán las obras de los túneles: es una incertidumbre”, señala Ovidio de la Roza, presidente de Asetra.

Manuel Ángel García, presidente de Cesintra, también se muestra muy crítico: “Los conductores están hartos y cansados. Pagamos por una autopista que no cumple ni en tiempo ni en forma. Hay tramos señalizados solo con conos, sin barrera física, lo que supone un problema de seguridad para los transportistas”.

Y además la ampliación del peaje es irregular, según Bruselas

La delicada situación del peaje del Huerna coincide, además, con un momento crítico para la infraestructura. La AP-66 está en el foco de la Comisión Europea, que mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España. Bruselas considera que la ampliación de la concesión aprobada por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000 se realizó de forma irregular, al no haberse convocado concurso público y haberse producido, además, en beneficio de Aucalsa, que fue privatizada en 2003.

Esta postura ha reactivado en Asturias la reclamación unánime de la anulación del peaje al Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, que rechaza el rescate por el coste “milmillonario” que tendría. El Gobierno del Principado, que también pide la anulación, ha reclamado recientemente “la adopción de medidas temporales de suspensión o compensación” debido a las obras. Las asociaciones empresariales y de usuarios respaldan esta posición. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la concesionaria Audasa, de la AP-9 gallega, a devolver el peaje a los usuarios que sufrieron percances durante unas obras. La AP-9 comparte expediente de infracción con el Huerna, al haber sido prorrogada de forma similar.