Barbón considera que el gobierno asturiano es "un oasis de tranquilidad", frente a los que anticipan elecciones

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, calificó al Gobierno de Asturias de «oasis de estabilidad política» frente a las comunidades que tienen que recurrir a adelantos electorales, en referencia a Aragón y Extremadura. Barbón señaló la existencia de presupuestos aprobados (lleva encadenados siete desde que es presidente) como garantía para agotar las legislaturas. «Esas autonomías no aprueban presupuestos desde hace años», recalcó, para insistir en que Asturias es ese «oasis de estabilidad, diálogo y acuerdo».

Con todo, no obvió referirse a las diferencias entre PSOE e IU, tanto en algunas decisiones del Consejo de Gobierno (implantación de centros adscritos de universidades privadas o autorización de Costco como proyecto estratégico) como por el hecho de que la coalición se plantee un recurso judicial a alguna de estas decisiones.

Recordó que «cuando se conforma un gobierno, en este caso de unidad progresista y reformista» las decisiones que se adoptan en el Consejo de Gobierno son «colegiadas, gusten o no a una parte». «Siempre hay que buscar los puntos de equilibrio, consenso y diálogo», apuntó, pero recalcó que «los pasos que dé Izquierda Unida» corresponden a ella.

Pero al respecto aseguró que en el Ejecutivo «no hay ruptura, lo que hay es una diferencia y una posición clara», dijo refiriéndose a la advertencia del PSOE a IU de las «consecuencias políticas» que tendría dar pasos judiciales en estas cuestiones.

Barbón, no obstante, se mostró dispuesto a mantener la reunión que IU le ha demandado para abordar esta diferencia. «Reuniones tenemos siempre, de manera continua, y por supuesto tendremos esta reunión», apuntó.

Asturias, a diferencia de otras regiones, tendría elecciones fijas en 2027 aunque las adelantase ahora.

La normativa asturiana establece que el presidente tiene potestad para convocar elecciones anticipadas, pero no puede hacerlo en el primer periodo de sesiones ni si falta menos de un año para la conclusión del último periodo de sesiones de la legislatura. Como mera hipótesis, la convocatoria debería hacerse, pues, antes del cuarto domingo de mayo, fecha fijada para las elecciones asturianas.

La ley electoral asturiana establece, además, que si se convocan elecciones estas habrán de celebrarse entre el quincuagésimo cuarto y sexagésimo día posterior a la convocatoria. Esto es, aun en el supuesto de que se convocasen hoy mismo, las elecciones se celebrarían entre el 14 y el 24 de abril. El reglamento del Parlamento asturiano establece que la sesión constitutiva debería celebrarse dentro de los 20 días siguientes a las elecciones, plazo que suele completarse, lo que colocaría la constitución del Parlamento a finales de abril o principios de mayo. Y la elección de presidente del Gobierno regional debería hacerse dentro de los diez días siguientes. Así las cosas, y dado que habrá que disolver el Parlamento nuevamente antes de las elecciones del 23 de mayo de 2027, por lo que el decreto de convocatoria debería efectuarse entre el 24 de marzo y el 3 de abril. La legislatura tendría, pues, una duración de apenas 10 meses.

En cualquier caso, Asturias está obligada a celebrar elecciones sí o sí en mayo de 2027, dado su régimen estatutario, lo que no sucede en otras comunidades que cambiaron su marco normativo. Es decir, adelantar elecciones anticipadas no abre una legislatura nueva de cuatro años. Ocurrió cuando Francisco Álvarez-Cascos disolvió la Junta en 2012 para convocar comicios: hubo que repetir elecciones el 24 de mayo de 2015.

Noticias relacionadas

En todo caso, fuentes de la FSA insistieron en que esa hipótesis «ni se plantea ni se ha planteado; sería descabellado». n