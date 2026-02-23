La carretera de Pajares quedará despejada este lunes, según la Delegación del Gobierno

La carretera de Pajares (N-630) quedará completamente despejada a lo largo de este lunes, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Desde primera hora se trabaja en el argayo que corta uno de los carriles para retirarlo lo más rápidamente posible. Afortunadamente se trata de un desprendimiento ligero, que podrá ser despejado sin mayores problemas.

Se están utilizando varios camiones y excavadoras para retirar el material, muy descompuesto.

Un momento de los trabajos. / Delegación del Gobierno

Mientras tanto, la circulación se regula con un semáforo. No se están produciendo grandes retenciones, como sí hubo en la tarde de este domingo, sobre todo por el regreso a casa de los usuarios de la estación de esquí de Valgrande-Pajares.

Urge retirar el argayo debido a la presencia de camiones en esta carretera, muy utilizada para evitar el pago del peaje del Huerna.

El argayo se produjo a las diez y media de la mañana de este domingo. Afectó al carril derecho de bajada hacia el interior de la región y a parte del de subida, aunque éste fue despejado por los propios agentes de la Guardia Civil de Tráfico que acudieron al lugar para regular el tráfico.

Noticias relacionadas

En los últimos días ha llovido mucho, lo que ha motivado varios argayos, el más grave de los cuales afecta al corredor del Narcea (AS-15).