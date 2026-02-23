¿Cuánto cuesta alquilar un garaje en Asturias? La región registró la mayor subida de precio de todo el país

El precio medio de los garajes en alquiler en España creció apenas un 0,3 % en 2025 y se situó en 74,95 euros mensuales, lo que supuso el incremento más moderado registrado en la última década, según un estudio publicado este lunes por el portal inmobiliario Fotocasa, que refleja en Asturias se registró la mayor subida del país, un 9,6 por ciento hasta situarse 73,66 euros al mes.

El mercado español de alquiler de plazas de garaje se enfrenta a un "pequeño cambio", en opinión de la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que subraya, no obstante, que el precio medio de dichas plazas en 2025 fue el segundo más elevado de los últimos años, lo que sugiere que el garaje sigue siendo un valor refugio "muy resiliente".

Por comunidades, los mayores incrementos de precios en 2025 se dieron en Asturias (9,6 %); Baleares (6,7 %); Castilla y León (5,2 %); Cantabria (4,5 %), y Galicia (4,1 %).

Por el contrario, tres comunidades registraron descensos anuales: País Vasco (-2,5 %); Aragón (-1,8 %), y Madrid (-0,1 %).

Los precios más caros, por encima de los 80 euros al mes, se pagaron en Baleares (101,40 euros/mes); Cantabria (92,18 euros/mes); País Vasco (88 euros/mes); Madrid y Cataluña (80,66 euros/mes).

Los más baratos se localizaron en Castilla-La Mancha (59,09 euros/mes); Navarra (59,17 euros/mes), y Extremadura (60,09 euros/mes).

Por ciudades, en el 56 % de ellas subieron los precios en 2025, encabezadas por Roquetas de Mar (14,9 %); Palencia capital (14,6 %); Manresa (14,5 %); Gijón (14,5 %); Getafe (12,6 %); La Coruña capital (12,2 %) o Santa Cruz de Tenerife capital (11,5 %).

En cuanto a los precios medios mensuales de los garajes por municipios, los más caros corresponden a San Sebastián (111,61 euros al mes); Palma de Mallorca (106,86 euros al mes), y Santander (105,07 euros al mes).

Por el contrario, las tres ciudades con los garajes en alquiler más baratos son Alcorcón, con 51,63 euros al mes, Ávila capital con 52,24 euros al mes, y Linares con 53,21 euros al mes.

Por distritos, en Madrid, donde más subieron los precios fue en Vicálvaro (7,3 %); Carabanchel (3,3 %) y Ciudad Lineal (2,3 %).

En Barcelona, los más caros fueron Sarrià-Sant Gervasi, con 103,52 euros al mes; Les Corts, con 102,15 euros al mes, y Ciutat Vella, con 101,12 euros al mes.