La definición del papel de las enfermeras especialistas genera un divorcio entre el Colegio y la Consejería de Salud
El Colegio retira su apoyo al modelo de competencias para enfermeras especialistas del Sespa "por falta de transparencia" y por orientarlas más a la "planificación" que a los cuidados
La definición del papel que han de desempeñar las enfermeras especialistas genera disensiones. El Colegio de Enfermería de Asturias ha decidido "retirarse" del proceso impulsado por la Consejería de Salud para definir el mapa de competencias de las especialidades de enfermería en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).
La organización colegial argumenta que el procedimiento seguido "ha sido poco transparente, metodológicamente inadecuado y carente de un contexto estratégico claro".
La corporación enfermera, integrada por unos 7.600 profesionales, ha comunicado esta decisión a la Consejería tras analizar la propuesta y participar en las primeras reuniones técnicas. En estos encuentros, "detectamos importantes carencias en el planteamiento", indica el Colegio. Y añade que el trabajo desarrollado "carece del marco necesario y de una visión compartida del modelo de cuidados que se pretende construir, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación real en el sistema sanitario".
Falta un modelo de cuidados
Entre los principales motivos de la retirada, el Colegio alude a "la ausencia de un modelo de cuidados previo que oriente la definición de competencias". Sin esta base, agrega la corporación, "el resultado puede derivar en decisiones organizativas inconexas y alejadas de una atención verdaderamente multidisciplinar".
El Colegio de Enfermería alerta del riesgo de generar "confusión de roles" si se desarrollan las especialidades "sin haber definido antes el perfil competencial de las enfermeras generalistas". De otra manera, se corre el riesgo de "provocar desigualdades profesionales y tensiones en los equipos".
Según el análisis de la entidad colegial, "sin una estrategia de cuidados clara, que no nos ha sido facilitada", la propuesta no define un marco competencial sólido y puede consolidar desequilibrios dentro de la profesión.
Más próximas a tareas de planificación
A juicio del Colegio de Enfermería de Asturias, el borrador que plantea la Consejería de Salud "dibuja un modelo que sitúa a las enfermeras especialistas en una posición funcional diferenciada respecto a las generalistas y más próxima a los espacios de planificación del sistema". La corporación enfermera considera que este enfoque "puede condicionar el desarrollo profesional y desplazar el valor de las competencias hacia el ámbito organizativo, en lugar de centrarse en el beneficio que cada perfil aporta a la ciudadanía".
La formación de enfermeras especialistas, señala el Colegio, "supone una inversión relevante para el sistema público". Pero esta inversión "solo tiene sentido si se traduce en una mejora tangible de la atención a la población".
La organización colegial defiende que "priorizar aspectos organizativos o laborales por encima de las necesidades asistenciales compromete ese retorno y aleja el objetivo principal de cualquier política sanitaria: cuidar mejor a la ciudadanía".
Ni colaboran ni asumen
En consencuencia, el Colegio de Enfermería ha comunicado a la Consejería de Salud que "no continuaremos colaborando ni asumiremos los resultados de estos trabajos, al considerar que el proyecto, tal y como está planteado, puede acentuar desequilibrios y no responde a una planificación sanitaria coherente".
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
- Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas
- Los alcaldes asturianos aplauden la supresión de los planes generales de ordenación: 'Son una zancadilla para prosperar