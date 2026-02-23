Eliminado el argayo que afectaba a un carril de la carretera de Pajares en sentido a Gijón
Los trabajos se realizaron desde por la mañana
La carretera de Pajares (N-630) ha quedado completamente despejada en la tarde de este lunes, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Desde primera hora se trabajó en el argayo que cortaba uno de los carriles. Afortunadamente se trataba de un desprendimiento ligero. Se utilizaron varios camiones y excavadoras para retirar el material, muy descompuesto.
Hasta la retirara, la circulación se reguló con un semáforo. No se produjeron grandes retenciones, como sí hubo en la tarde de este domingo, sobre todo por el regreso a casa de los usuarios de la estación de esquí de Valgrande-Pajares.
El argayo se produjo a las diez y media de la mañana de este domingo. Afectó al carril derecho de bajada hacia el interior de la región y a parte del de subida, aunque éste fue despejado por los propios agentes de la Guardia Civil de Tráfico que acudieron al lugar para regular el tráfico.
En los últimos días hubo muchas precipitaciones, lo que ha motivado varios argayos, el más grave de los cuales afecta al corredor del Narcea (AS-15).
