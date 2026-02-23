La Facultad de Medicina de Oviedo elige al decano que afrontará la competencia con las universidades privadas

Un cuerpo electoral integrado por 147 miembros (profesores, personal docente e investigador, alumnos y personal de administración y servicios) elige este martes al nuevo decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo.

Concurren al cargo dos catedráticos de prestigio: el otorrino Juan Pablo Rodrigo Tapia y la psiquiatra Paz García-Portilla González. El elegido dará el relevo a José Antonio Vega Álvarez, catedrático de Anatomía y Embriología Humana, y tendrá que capitanear, en los próximos cuatro años, la etapa inicial de competencia en Asturias entre la Universidad pública y algunas privadas en la formación de médicos y enfermeras.

Competencia por alumnos y profesores

Paz García-Portilla (Gijón, 1962) sostiene que “vivimos un cambio sin precedentes en nuestro sistema universitario: tres proyectos de universidades privadas han manifestado su intención de implantarse en la región, con una oferta fuertemente centrada en Ciencias de la Salud”.

Este nuevo panorama, señala la catedrática de Psiquiatría, “puede intensificar la competencia por el estudiantado, el profesorado clínico y los recursos asistenciales necesarios para las prácticas, con el riesgo de fragmentar la planificación sanitaria y de saturar dispositivos ya muy exigidos”.

En este paisaje de dura competencia, alerta Paz García-Portilla, si la Facultad de titularidad pública “no se adapta con rapidez a la nueva geografía sanitaria y al nuevo contexto sociocultural, podría perder capacidad de liderazgo en la definición de los itinerarios docentes y en la coordinación de la docencia clínica”.

A juicio de la catedrática gijonesa, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud “debe reafirmarse como pilar del sistema sanitario asturiano, articulando sus fortalezas y oportunidades para minimizar debilidades y amenazas y situarse en el centro de la respuesta académica y profesional a los grandes retos de la salud en Asturias”.

Potenciar los "elementos diferenciales"

Por su parte, Juan Pablo Rodrigo (Guadalajara, 1966) plantea una gestión encaminada a “defender el papel estratégico de la universidad pública en la formación médica”. Esta línea, se despliega en dos propuestas. La primera, “reivindicar recursos adecuados y reconocimiento institucional para nuestra Facultad”. La segunda, “potenciar los elementos diferenciales de la Facultad de Medicina de Oviedo: calidad docente, compromiso social, investigación y vinculación con el sistema público de salud”.

Profesorado: cuidarlo y promocionarlo

Entre otros puntos programáticos, Paz García-Portila apuesta por “cuidar al profesorado” de la Facultad, una propuesta que “implica ordenar cargas, planificar mejor, ofrecer apoyo real a la docencia y construir trayectorias profesionales más claras”. Asimismo, propone “defender una cultura de mérito y oportunidades, donde el esfuerzo tenga retorno y el talento encuentre motivos para seguir vinculado”.

En relación con los profesores, Juan Pablo Rodrigo plantea propiciar las condiciones necesarias para una “excelencia académica” que “solo es posible con un profesorado motivado y respaldado". Y en esta línea se compromete a “favorecer un entorno que facilite la actividad investigadora y la transferencia de conocimiento”; a “apoyar la promoción profesional y la estabilidad del personal docente e investigador”; y, en tercer lugar, a “fomentar la participación en proyectos nacionales e internacionales”.

Propuestas para el alumnado

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud imparte cuatro grados: Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología. A los alumnos, Juan Pablo Rodrigo los denomina “el eje central de la Facultad” y les oferta promover “canales reales de participación y escucha”, “medidas que mejoren la orientación académica y profesional” y “un clima de respeto, igualdad y compromiso con el bienestar estudiantil”.

Por su parte, Paz García-Portilla centra su mensaje al estudiantado en buscar que todos los alumnos “reciban una formación rigurosa, actualizada y comparable, independientemente del centro o recurso asistencial en el que se formen, preparándolos para una práctica profesional segura y comprometida con la sociedad”.

Las votaciones se desarrollarán por vía telemática entre las 10.00 y las 19.00 horas de este martes.