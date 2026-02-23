Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no llevarlo

Benito Domínguez

Cuando pensamos en multas, siempre nos viene a la cabeza haber incumplido alguna norma de circulación, como la velocidad máxima o aparcar en un lugar donde no deberíamos. Pero también hay otras multas que muchas veces no tenemos en cuenta a pesar de que la Guardia Civil también vigila las guanteras, sobre todo para comprobar si tenemos encima todos los documentos. No llevarlos nos puede acarrear multas de hasta 500 euros.

Y es que para que un coche pueda circular necesita llevar encima una serie de documentos, como el de la Inspección Técnica del Vehículo o el permiso de circulación del coche.

Estos últimos documentos tienen que estar de forma obligatoria en nuestro vehículo y nos los puede pedir un Guardia Civil durante un control rutinario. De no tenerlos encima, nos ponemos exponer a una multa de hasta 500 euros.

No es lo único que debemos llevar en la guantera, ya que desde el pasado 1 de enero de 2026 también es obligatorio llevar encima la baliza v-16 conectada con la DGT.

Dispositivo

Un dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia y que, sí o sí, todos los coches españoles deberán llevar encima. Aquí se exime a los vehículos extranjeros que se atienen a la legislación de tráfico de su país de origen, así que no es necesario que la lleven encima.

