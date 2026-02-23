La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no llevarlo

Cuando pensamos en multas, siempre nos viene a la cabeza haber incumplido alguna norma de circulación, como la velocidad máxima o aparcar en un lugar donde no deberíamos. Pero también hay otras multas que muchas veces no tenemos en cuenta a pesar de que la Guardia Civil también vigila las guanteras, sobre todo para comprobar si tenemos encima todos los documentos. No llevarlos nos puede acarrear multas de hasta 500 euros.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Y es que para que un coche pueda circular necesita llevar encima una serie de documentos, como el de la Inspección Técnica del Vehículo o el permiso de circulación del coche.

Estos últimos documentos tienen que estar de forma obligatoria en nuestro vehículo y nos los puede pedir un Guardia Civil durante un control rutinario. De no tenerlos encima, nos ponemos exponer a una multa de hasta 500 euros.

No es lo único que debemos llevar en la guantera, ya que desde el pasado 1 de enero de 2026 también es obligatorio llevar encima la baliza v-16 conectada con la DGT.

Dispositivo

Un dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia y que, sí o sí, todos los coches españoles deberán llevar encima. Aquí se exime a los vehículos extranjeros que se atienen a la legislación de tráfico de su país de origen, así que no es necesario que la lleven encima.