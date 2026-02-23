La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no llevarlo
Algo a tener muy en cuenta antes de coger el vehículo
Cuando pensamos en multas, siempre nos viene a la cabeza haber incumplido alguna norma de circulación, como la velocidad máxima o aparcar en un lugar donde no deberíamos. Pero también hay otras multas que muchas veces no tenemos en cuenta a pesar de que la Guardia Civil también vigila las guanteras, sobre todo para comprobar si tenemos encima todos los documentos. No llevarlos nos puede acarrear multas de hasta 500 euros.
Y es que para que un coche pueda circular necesita llevar encima una serie de documentos, como el de la Inspección Técnica del Vehículo o el permiso de circulación del coche.
Estos últimos documentos tienen que estar de forma obligatoria en nuestro vehículo y nos los puede pedir un Guardia Civil durante un control rutinario. De no tenerlos encima, nos ponemos exponer a una multa de hasta 500 euros.
No es lo único que debemos llevar en la guantera, ya que desde el pasado 1 de enero de 2026 también es obligatorio llevar encima la baliza v-16 conectada con la DGT.
Dispositivo
Un dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia y que, sí o sí, todos los coches españoles deberán llevar encima. Aquí se exime a los vehículos extranjeros que se atienen a la legislación de tráfico de su país de origen, así que no es necesario que la lleven encima.
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
- Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas
- Los alcaldes asturianos aplauden la supresión de los planes generales de ordenación: 'Son una zancadilla para prosperar