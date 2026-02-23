Holanda, Alemania, Pamplona y ahora Extremadura: todos los sitios a los que Asturias ha ido a por turistas este mes de febrero

A la caza del turista para empezar el año. Así están los responsables del sector en Asturias, ese Paraíso Natural que cada año recibe más visitantes, pero no por eso hay que dejar de hacer promoción. Además, el visitante extranjero es el que más se resiste y en él se quieren volcar en la administración regional.

Este mes de febrero ha sido especialmente intenso. El Gobierno del Principado ha desarrollado una intensa agenda para posicionar Asturias "como destino turístico de referencia en los mercados nacional y europeo". La comunidad ha participado en cuatro eventos especializados en viajes, turismo de naturaleza y ecoturismo, dos de ellos de ámbito internacional.

En la segunda semana del mes, Asturias participó en el marco del estand de Turespaña en Fiets en Wandelbeurs, la mayor feria europea especializada en turismo activo, cicloturismo y senderismo, celebrada en Utrecht. La presencia en este evento, explican en el Principado, permitió reforzar la promoción del Principado en Países Bajos, un mercado estratégico que cuenta con conexión aérea directa desde el aeropuerto de Ámsterdam.

La semana pasada, el calendario internacional sumó otra novedad, con la participación en la feria F.re.e, en Múnich, uno de los mayores encuentros turísticos de Alemania, que reúne a más de 125.000 visitantes. También en el marco del estand oficial de Turespaña, Asturias mostró su oferta de turismo de naturaleza y ofreció atención personalizada para viajeros y profesionales.

Turistas, llegando el pasado verano a un hotel a Gijón. / Marcos León

Sector nacional

En el ámbito nacional, el Principado estuvo presente el pasado fin de semana en Navartur, la feria turística generalista que celebró su vigésima edición en Pamplona. Asturias se estrenó en este evento con un estand propio desde el que atendió de manera individualizada a más de 3.600 personas. La naturaleza, las ciudades y los pueblos costeros fueron los principales focos de interés para un público mayoritariamente familiar. Además, la delegación participó en los encuentros profesionales B2B entre operadores y agencias especializadas.

Turismo de naturaleza

La agenda promocional de febrero se cerrará el próximo fin de semana con la presencia en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que celebrará su 21ª edición en el extremeño Parque Nacional de Monfragüe. Considerada la feria decana del sector en España y la segunda más importante de Europa, FIO es un punto de encuentro clave para el ecoturismo y la observación de aves. Asturias participará con un estand de nueve metros cuadrados, dedicado principalmente al turismo de naturaleza y al ecoturismo, y mantendrá una agenda profesional con operadores de mercados como Portugal, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Argentina, India y Japón, además del nacional.