Indignación en el campo asturiano ante la visita de la Ministra Aagesen: "Es una humillación y una burla"

La asociación Asturias Ganadera ha tachado de "humillación y burla" la visita, el próximo miércoles 25 de febrero, a Asturias de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, Aagesen estará concretamente en Infiesto (Piloña) con motivo de la «European Rural Youth Forward Conference 2026», un encuentro para promover savia nueva para el campo y en el que presentará las nuevas iniciativas del ejecutivo de Pedro Sánchez en busca del equilibrio poblacional.

Se da la casualidad de que el Ministerio de Aaagesen es proclive a proteger el lobo -no han visto bien su salida del listado de especies protegidas en los territorios al norte del Duero- y está a años luz de apoyar los programas de control de la población mediante la eliminación de ejemplares, algo que lleva años reclamando la ganadería asturiana para frenar los daños a sus reses. Ella y su secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, son foco de las críticas habituales del sector primario por la gestión de la fauna salvaje.

"Urbano criterio ecológico"

En Asturias Ganadera no han perdido ocasión de expresar su queja públicamente por la presencia de la Ministra de Transición Ecológica en la región para hablar de juventud y medio rural: "Decenas de jóvenes ganaderos se quedaron fuera el pasado año de las ayudas económicas para poder incorporarse a la actividad agraria en Asturias. No sabemos si la ministra que representa al Ministerio culpable de que la sobreprotección del lobo esté acabando con la ganadería extensiva en la región conoce este dato, o si le importa o es pura hipocresía. Tampoco sabemos si conoce el número de jóvenes que no se incorporaron desde la inclusión del lobo en el Listado de especies de protección especial (Lespre) disuadidos por esta terrible realidad que supone que el gobierno de Sánchez dé preferencia a un irracional y urbano criterio ecologista sobre los campesinos".

La asociación advierte de que la gestión de Aaagese y su antecesora, la ahora comisaria Teresa Ribera, han provocado con su gestión "miles de cabezas de ganado muertas en el Principado, el cese de muchas explotaciones de ganado menor y han puesto en riesgo a toda esa ganadería extensiva asturiana milenaria, sostenible y valiosa, así como de que alguno de los jóvenes de los que tanto hablan hayan decidido no incorporarse a la ganadería por culpa de los ataques permanentes del predador".

Xuan Valladares, de Asturias Ganadera, durante la protesta del pasado viernes en Oviedo contra el pacto con Mercosur. / Juan Vega

Asturias Ganadera anima al resto de profesionales del campo a "poner en evidencia y criticar con determinación la farsa provocadora" de Sara Aaagesen, que acude a Asturias "a humillarnos y a reírse de nosotros arropada por los socialistas asturianos, como el propio Barbón". Consideran en el colectivo, del que es portavoz el concejal llanisco de Medio Rural Xuan Valladares, que la Ministra debería ser persona "non grata".

Choques con el Principado

Las relaciones del Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Medio Rural tampoco atraviesan ahora por su mejor momento. El departamento que dirige el consejero Marcelino Marcos suma unos cuantos choques dialéticos con el Gobierno central a cuenta del lobo. El último, debido a que Aagesen quiere elaborar un censo nacional sobre la especie al dudar de la fiabilidad científica de los datos que le remitieron el año pasado las comunidades, entre ellas el Principado, para hacer el informe sexenal sobre la población que tendría que haber remitido meses atrás a la UE. No ha sentado nada bien esta idea en el gobierno regional.