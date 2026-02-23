Las Jornadas de Montaña empiezan ya
Mieres celebra desde hoy una cita que contará con lo más destacado del sector y con la participación de Eduardo Astudillo, Juanito Oiarzábal, Juan Sin Miedo, Rosa Fernández, Isabel Argüelles y Ramón Portilla
A. A.
La montaña y el deporte vuelven a situarse en el centro de la agenda cultural y deportiva de Mieres con la celebración de las XXXVIII Jornadas de Montaña, una cita ya consolidada como referencia para profesionales, personas aficionadas y amantes de la naturaleza. El concejo comienza hoy una semana intensa que lo convertirá en capital del deporte, la naturaleza y la divulgación.
Organizadas por la Concejalía de Deportes que dirige César Menéndez y por el Patronato Municipal de Deportes, las jornadas ofrecerán un programa amplio y diverso que combina formación práctica, grandes testimonios del alpinismo y una exposición que repasa casi dos décadas de historia del evento. Contará con la participación, entre otros, de Juanito Oiarzábal, Ramón Portilla o la alpinista asturiana Rosa Fernández. No serán los únicos.
La actividad arrancó este fin de semana, de 10.00 a 14.00 horas, en el Polideportivo de Turón, con cursos de iniciación a la escalada. El grueso de las ponencias tendrá lugar en el Auditoriu Teodoro Cuesta, siempre a las 20.00 horas. El domingo abrirá el ciclo Eduardo Astudillo con la charla “Kazbek, esquí en el gigante del Cáucaso”. El lunes será el turno del histórico alpinista Juanito Oiarzábal, que presentará “Proyecto 2x14 x 8.000, 2ª ascensión al Lhotse”. El martes, Juan Menéndez Granados, conocido como Juan "Sin Miedo", ofrecerá la conferencia “Pedaleando por los lugares más remotos”. El miércoles intervendrá la alpinista asturiana Rosa Fernández con “Tierras inexploradas. La Montaña de las Asturianas”, junto a Isabel Argüelles. Cerrará el ciclo, el jueves, Ramón Portilla, otro reconocido alpinista, con la ponencia “Mi Himalaya”.
Además, hasta el 28 de febrero, la Sala de Exposiciones acoge una muestra de carteles de montaña desde 2007 hasta 2026, un recorrido visual por la evolución y la identidad de estas jornadas.
Con 38 ediciones a sus espaldas, las Jornadas de Montaña de Mieres reafirman su papel como espacio de encuentro, conocimiento y pasión compartida por la montaña, consolidando al concejo como punto de referencia para quienes entienden el deporte y la naturaleza como una forma de vida.
