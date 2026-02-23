"Llevan a Asturias a la miseria", alerta Vox, tras los “dramáticos y escandalosos” datos sobre la pobreza
La diputada Sara Álvarez Rouco se planta ante la Consejería de Derechos Sociales para pedir a Barbón y a Del Arco que generen "oportunidades en vez de dependencia"
“Casi una cuarta parte de los asturianos está en riesgo de pobreza. Estos datos no son una anécdota estadística, son el reflejo de una región que está siendo llevada a la miseria”, ha alertado este lunes por la mañana la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ante la Consejería de Derechos Sociales del Principado, en Oviedo. De lo que ocurre acusa al Gobierno regional (PSOE e IU) por su “insensibilidad absoluta ante las necesidades reales de las personas”.
Rouco ve “dramáticos y escandalosos” los últimos datos conocidos de 2025, que sitúan en un 22,4% la población en riesgo de pobreza y exclusión social y en un 6,7% la que la sufre severa. A su juicio, la Consejería de Servicios Sociales de Marta del Arco “no está ofreciendo soluciones estructurales”, limitándose a “repartir subsidios como única respuesta”.
"Dependencia en vez de oportunidades"
Según Rouco, el modelo actual genera dependencia en lugar de oportunidades: “La secuencia es clara, hay pobreza, no se ofrecen soluciones reales, se crean personas dependientes de ayudas y después se pretende convertir esa dependencia en rédito político. Es una política que cronifica el problema en lugar de resolverlo”. Además, avisa de que Asturias afronta un escenario "especialmente delicado" por el envejecimiento de la población, el aumento de la presión asistencial, el incremento de jubilaciones y la reducción del número de cotizantes. Sin olvidar describe, un empleo “de baja calidad y salarios insuficientes”.
La diputada de Vox cree que Marta del Arco debe dar explicaciones. Ella y Barbón tienen que "aclarar qué van a hacer para sacar a casi una cuarta parte de la población asturiana de esta situación”. Y añade: “Cada vez hay más personas que necesitan ayudas y menos personas que sostienen el sistema. Es un círculo vicioso que este Gobierno no solo no corrige, sino que agrava con su modelo económico”.
En Vox tienen su receta para combatir la pobreza: "Con libertad económica, apoyando a autónomos y pymes, aumentando la renta disponible de las familias, bajando impuestos y reduciendo la presión fiscal. Se combate eliminando trabas burocráticas y redistribuyendo el presupuesto para acabar con el gasto ideológico superfluo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina