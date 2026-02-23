"Llevan a Asturias a la miseria", alerta Vox, tras los “dramáticos y escandalosos” datos sobre la pobreza

“Casi una cuarta parte de los asturianos está en riesgo de pobreza. Estos datos no son una anécdota estadística, son el reflejo de una región que está siendo llevada a la miseria”, ha alertado este lunes por la mañana la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ante la Consejería de Derechos Sociales del Principado, en Oviedo. De lo que ocurre acusa al Gobierno regional (PSOE e IU) por su “insensibilidad absoluta ante las necesidades reales de las personas”.

Rouco ve “dramáticos y escandalosos” los últimos datos conocidos de 2025, que sitúan en un 22,4% la población en riesgo de pobreza y exclusión social y en un 6,7% la que la sufre severa. A su juicio, la Consejería de Servicios Sociales de Marta del Arco “no está ofreciendo soluciones estructurales”, limitándose a “repartir subsidios como única respuesta”.

"Dependencia en vez de oportunidades"

Según Rouco, el modelo actual genera dependencia en lugar de oportunidades: “La secuencia es clara, hay pobreza, no se ofrecen soluciones reales, se crean personas dependientes de ayudas y después se pretende convertir esa dependencia en rédito político. Es una política que cronifica el problema en lugar de resolverlo”. Además, avisa de que Asturias afronta un escenario "especialmente delicado" por el envejecimiento de la población, el aumento de la presión asistencial, el incremento de jubilaciones y la reducción del número de cotizantes. Sin olvidar describe, un empleo “de baja calidad y salarios insuficientes”.

La diputada de Vox cree que Marta del Arco debe dar explicaciones. Ella y Barbón tienen que "aclarar qué van a hacer para sacar a casi una cuarta parte de la población asturiana de esta situación”. Y añade: “Cada vez hay más personas que necesitan ayudas y menos personas que sostienen el sistema. Es un círculo vicioso que este Gobierno no solo no corrige, sino que agrava con su modelo económico”.

En Vox tienen su receta para combatir la pobreza: "Con libertad económica, apoyando a autónomos y pymes, aumentando la renta disponible de las familias, bajando impuestos y reduciendo la presión fiscal. Se combate eliminando trabas burocráticas y redistribuyendo el presupuesto para acabar con el gasto ideológico superfluo”.