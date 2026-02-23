Ni medicina ni derecho: las carreras que debes estudiar para sobrevivir a la revolución de la IA

El mercado laboral se encuentra en un constante cambio. Elegir una profesión adecuada puede llegar a ser la diferencia entre buscar trabajo y ser buscado por las empresas. Tras el programa "Aquí hay trabajo", se han revelado las cuatro profesiones que más crecen en España según la red social profesional más grande del mundo, LinkedIn.

Oficina / f

Ingeniería Civil

Según el estudio, el cuatro lugar lo ocupan los ingenieros civiles, encargados de llevar a cabo proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Mientras que un arquitecto se centra en la estética y la funcionalidad de los espacios, un ingeniero civil se enfoca principalmente en la viabilidad técnica y la resistencia de los materiales utilizados.

La Universidad de Oviedo ofrece 60 plazas para este grado universitario de cuatro años en la Escuela Politécnica de Mieres. Actualmente, la nota de corte es 8,709, aunque esta cifra podría variar según los resultados de la Selectividad de este curso 2026. Por otra parte, en el programa televisivo destacan la poca cantidad de mujeres dedicadas a esta labor. La presentadora asegura que "solamente hay una ingeniera por cada tres ingenieros".

Construcción de viviendas / David Orihuela / LNE

Analistas de logística

En un mundo cada vez más globalizado y con una economía en constante movimiento, la logística juega un papel fundamental en la sociedad moderna. El espacio televisivo afirma que la medalla de bronce la reciben los analistas de logística, siendo el motor de inteligencia de la cadena de suministro. La función principal de este empleo consiste en interpretar los datos operativos para que el movimiento de productos sea más rápido, económico y eficiente.

Generalmente, para ocupar este puesto de trabajo se requiere una licenciatura en Logística, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o incluso, en Matemáticas. La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos diferentes másteres dedicados a la logística. Además, los otros grados mencionados con esta salida profesional se encuentran disponibles en el catálogo de estudios del Principado. Hasta el momento, Matemáticas tiene una nota de corte de un 12,024 y tanto ADE como Ingeniería Industrial están en un 5.

almacén logística / Unsplash

Directores de inteligencia artificial

La tecnología de la inteligencia artificial avanza de manera acelerada y ya muchas organizaciones necesitan contratar o promover la figura del director de inteligencia artificial. Son los estrategas para implementar este tipo de tecnología, dedicados a supervisar los proyectos de IA. De este modo, aseguran que aumente la eficiencia e innovación de manera segura y ética.

El Grado en Inteligencia Artificial ya se encuentra disponible en varias instituciones. Se trata de un grado muy novedoso por lo que aún no se encuentra disponible en todas las universidades del país. Sin embargo, existen otras vías para llegar a ejercer en la dirección de estos sistemas.

La Universidad de Oviedo ofrece varios cursos certificados a nivel europeo que acreditan dicha competencia. Por ejemplo, la microcredencial especializada en inteligencia artificial aplicada a Python o sobre el uso de esta tecnología enfocada al ámbito académico. Además, existe un máster de Formación Permanente en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial para la Optimización en la Empresa, interesante para cubrir este puesto tan popular.

Inteligencia artificial. / Shutterstock

Ingeniería de inteligencia artificial

En este panorama tecnológico, detrás de estos avances encontramos perfiles profesionales con alta cualificación tecnológica capaces de diseñar estas soluciones. La medalla de oro de los ingenieros de inteligencia artificial es evidente dado a su creciente demanda. Aplican algoritmos avanzados mediante diferentes aplicaciones combinando el dominio del procesamiento del lenguaje natural con conocimientos en robótica.

La emisión televisiva aporta un dato sorprendente con respecto a la profesión del futuro. Actualmente, este ámbito está marcado por la presencia femenina. En el sector, un total de 84,83% de mujeres ocupan estos puestos laborales. "Sobre todo buscan especialistas en inteligencia artificial en Madrid, Valencia y Barcelona" confirman.

La mayor parte de los ingenieros IA tiene una licenciatura en áreas como la informática, estadística o matemáticas, que conforman una base educativa sólida. En la universidad de la región hay un amplio abanico de ingenierías informáticas impartidas desde una metodología bilingüe. Además, son interesantes los dobles grados ante el marco competitivo de las empresas modernas. Para esta profesión en particular destaca la oferta del Doble Grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, cuya nota de corte se encuentra en un 12,804.