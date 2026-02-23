Multado con 300 euros por circular por encima de la velocidad permitida: la realidad de la señal de localización de la baliza v-16 en los coches asturianos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este miércoles 25 de febrero ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V16 en España, obligatoria desde el 1 de enero. Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalizara el mes de enero. Así, Marlaska tenía previsto comparecer ante la comisión el pasado 29 de enero, pero una "indisposición" del ministro obligó a desconvocar la sesión. No obstante, el pasado 11 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el titular de la cartera de Interior volvió a defender el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, mientras que el PP vinculó esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.

Desde su obligatoriedad el pasado 1 de enero, la baliza ha generado bastante polémica y la aparición de bulos. La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.

Pero, ¿la baliza v-16 te puede localizar y rastrear tu velocidad? La respuesta es clara "No podrán seguirte ni saber la velocidad a la que circulas". La Guardia Civil confirma en esta edición del Telediario de TVE que con este dispositivo "lo único que se envía es una señal de geolocalización". En línea similar, a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deja claro en un comunicado que la baliza V16 envía un aviso automático cuando se activa mediante "un identificador técnico" que "no está asociado a una persona o matrícula".

Noticias relacionadas

La Agencia Española de Protección de datos explica en su página web que la localización es un dato personal cuando permite identificar a una persona física directa o indirectamente.