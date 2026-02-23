El nuevo gran contrato de Alsa: comenzará en abril a operar los autobuses de Ibiza por 88 millones de euros

El Consell de Ibiza y Alsa han presentado el nuevo servicio de transporte regular por carretera de la isla de Ibiza, que la empresa de origen asturiano comenzará a operar el próximo 1 de abril y que se irá implementando de manera progresiva hasta el cuarto trimestre del año. La nueva flota estará formada por 100 vehículos nuevos, de los cuales 64 son 100% eléctricos y tres cuentan con tecnología híbrida.

El contrato fue adjudicado a Alsa por un coste de 88,8 millones de euros, con un volumen de negocio de 203,5 millones y una duración total de diez años.

El servicio se divide en dos lotes. El lote 1 operará en el entorno metropolitano de la ciudad de Ibiza y contempla el desarrollo de 17 líneas de autobús que recorrerán un total de 1.815.669 kilómetros y darán servicio a 1.882.732 viajeros con 38 autobuses, todos ellos eléctricos. El lote 2 incluye el servicio que da cobertura al resto de la isla. Consta de 44 líneas operadas por 62 autobuses (26 eléctricos y 3 híbridos), recorriendo 4.092.421 kilómetros para trasladar a casi cuatro millones de pasajeros.

El director general de Alsa, Víctor López, señaló que operar en Ibiza supone un «escaparate internacional de primer nivel» y destacó que, al finalizar la implementación, Ibiza será la operación de Alsa con mayor proporción de vehículos de cero emisiones en España. n