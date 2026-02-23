El nuevo gran contrato de Alsa: comenzará en abril a operar los autobuses de Ibiza por 88 millones de euros
La compañía de origen asturiano prestará el servicio con una flota de 100 vehículos nuevos
El Consell de Ibiza y Alsa han presentado el nuevo servicio de transporte regular por carretera de la isla de Ibiza, que la empresa de origen asturiano comenzará a operar el próximo 1 de abril y que se irá implementando de manera progresiva hasta el cuarto trimestre del año. La nueva flota estará formada por 100 vehículos nuevos, de los cuales 64 son 100% eléctricos y tres cuentan con tecnología híbrida.
El contrato fue adjudicado a Alsa por un coste de 88,8 millones de euros, con un volumen de negocio de 203,5 millones y una duración total de diez años.
El servicio se divide en dos lotes. El lote 1 operará en el entorno metropolitano de la ciudad de Ibiza y contempla el desarrollo de 17 líneas de autobús que recorrerán un total de 1.815.669 kilómetros y darán servicio a 1.882.732 viajeros con 38 autobuses, todos ellos eléctricos. El lote 2 incluye el servicio que da cobertura al resto de la isla. Consta de 44 líneas operadas por 62 autobuses (26 eléctricos y 3 híbridos), recorriendo 4.092.421 kilómetros para trasladar a casi cuatro millones de pasajeros.
El director general de Alsa, Víctor López, señaló que operar en Ibiza supone un «escaparate internacional de primer nivel» y destacó que, al finalizar la implementación, Ibiza será la operación de Alsa con mayor proporción de vehículos de cero emisiones en España. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
- Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas
- Los alcaldes asturianos aplauden la supresión de los planes generales de ordenación: 'Son una zancadilla para prosperar