El nuevo gran contrato de Alsa: comenzará en abril a operar los autobuses de Ibiza por 88 millones de euros

La compañía de origen asturiano prestará el servicio con una flota de 100 vehículos nuevos

Presentación del nuevo servicio de Alsa en Ibiza

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El Consell de Ibiza y Alsa han presentado el nuevo servicio de transporte regular por carretera de la isla de Ibiza, que la empresa de origen asturiano comenzará a operar el próximo 1 de abril y que se irá implementando de manera progresiva hasta el cuarto trimestre del año. La nueva flota estará formada por 100 vehículos nuevos, de los cuales 64 son 100% eléctricos y tres cuentan con tecnología híbrida.

El contrato fue adjudicado a Alsa por un coste de 88,8 millones de euros, con un volumen de negocio de 203,5 millones y una duración total de diez años.

El servicio se divide en dos lotes. El lote 1 operará en el entorno metropolitano de la ciudad de Ibiza y contempla el desarrollo de 17 líneas de autobús que recorrerán un total de 1.815.669 kilómetros y darán servicio a 1.882.732 viajeros con 38 autobuses, todos ellos eléctricos. El lote 2 incluye el servicio que da cobertura al resto de la isla. Consta de 44 líneas operadas por 62 autobuses (26 eléctricos y 3 híbridos), recorriendo 4.092.421 kilómetros para trasladar a casi cuatro millones de pasajeros.

El director general de Alsa, Víctor López, señaló que operar en Ibiza supone un «escaparate internacional de primer nivel» y destacó que, al finalizar la implementación, Ibiza será la operación de Alsa con mayor proporción de vehículos de cero emisiones en España. n

