El PP señala la «asturianía» como uno de sus tres ejes clave hasta 2027

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, apeló este lunes a emprender una «revolución de la normalidad» para consolidar al PP como «la única alternativa de gobierno» en la comunidad, con la vista puesta en el horizonte electoral de 2027. En su discurso ante el primer comité ejecutivo del año, Queipo aseguró que en Asturias «llevamos demasiado tiempo sin nadie al volante» y sostuvo que el Ejecutivo autonómico «ya no está pensando en gobernar».

Queipo definió el proyecto político del PP asturiano como una propuesta «moderada, reformista e imparable», articulada en tres principios: «oportunidades, gestión y asturianía». En ese marco, pidió trasladar a la ciudadanía una imagen de futuro basada en «una economía dinámica y empleo de calidad», «servicios públicos punteros y bien gestionados» y una Asturias «orgullosa de su cultura», con el objetivo de construir «una tierra en la que poder quedarse y a la que poder volver».

El líder popular enmarcó esa estrategia en la necesidad de recuperar la confianza de «esa gran mayoría silenciosa» que, según afirmó, «con cada escándalo, con cada traba y con cada problema, ha ido perdiendo la fe en la política». En esa línea, defendió que el partido debe ocupar «desde ya» el espacio que el Gobierno «ni quiere ni sabe ocupar», para afianzarse como alternativa.

Como ejemplo, Queipo citó la política de vivienda del Principado y acusó al Gobierno regional de carecer de estrategia y de «no gestionar el problema», al tiempo que sostuvo que está aplicando «ocurrencias» tras ceder esa cartera a IU, «como hizo con la fiscalidad».

Queipo sostuvo que las medidas del Ejecutivo de Barbón solo lograrán «que la oferta se reduzca y los precios suban más». Frente a ello, afirmó que la propuesta normativa del PP busca «aumentar la oferta y que la vivienda sea más asequible», pero que el Gobierno optó por «vetarla» al estimar su impacto en «35,7 millones en rebajas fiscales» para facilitar el acceso a una vivienda.

En clave interna, Queipo dio por cerrada la fase de reorganización tras culminar los congresos locales pendientes, un proceso que, según indicó, supuso «una renovación de más del 50% de los liderazgos locales». También felicitó a los últimos presidentes locales elegidos por los afiliados y agradeció el trabajo de los equipos territoriales.

En este contexto —el de un PP que ha renovado sus estructuras—, Queipo enmarcó los ajustes en el organigrama del partido: nuevas incorporaciones para reforzar el perfil económico (incluida la eurodiputada Susana Solís), un mayor peso de la secretaría general que ejerce Beatriz Llaneza con nuevas incorporaciones bajo su paraguas, y una visibilización del territorio de Avilés y su comarca, al sumar al alcalde de Castrillón como vicesecretario y a la presidenta del PP avilesino como vocal.