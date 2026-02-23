El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Gobierno del Principado ha solicitado y convocado una reunión con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para abordar el futuro de Hunosa. El encuentro incluirá, además de la SEPI, a la dirección de la compañía hullera y a los sindicatos mineros, según anunció en rueda de prensa el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez.

Esta solicitud se produce después de que ayer el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, reclamase este domingo esa reunión con urgencia, con el objetivo de "aclarar de una vez por todas" el futuro de la empresa y sus proyectos industriales. En el marco del acto de homenaje a Manuel Llaneza, Alperi reclamó "valentía" para decir a las claras si el objetivo es el cierre de la empresa, inmersa en la "indefinición" y la "falta de compromisos reales"

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha explicado que será la consejería de Ciencia e Industria la que tramite la convocatoria de la reunión, y defendió el papel de Hunosa como “empresa estratégica de vital importancia” no solo para las comarcas mineras, sino para Asturias. En particular, se refirió en ese marco el proyecto de La Pereda, al que se refirió como “estratégico” para la continuidad y el mantenimiento de la actividad.

“Poner en negro sobre blanco” la posición del PP

En su intervención, Peláez ha querido señalar las "diferencias" entre el Gobierno asturiano y "las fuerzas de la derecha", como el Partido Popular, respecto a esta cuestión. Precisamente hace días los sindicatos mineros mantuvieron una reunión con el Partido Popular, convocados por este, para abordar la situación de Hunosa.

Peláez ha recordado que "a nadie se le puede escapar que en 2018 el gobierno de Mariano Rajoy envió a la Unión Europea el plan de cierre de Hunosa". "Hay que saber dónde está cada uno", ha indicado para concluir: "Esto hay que ponerlo negro sobre blanco".