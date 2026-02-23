El Principado lo tiene decidido: Asturias tendrá un nuevo plan de gestión del lobo, el tercero de su historia
El Consejero Marcos anuncia a las organizaciones agrarias que en septiembre quiere tener listo el nuevo documento para programar controles de la población hasta 2028
De los 31ejemplares eliminados en los últimos meses, 26 fueron abatidos por agentes medioambientales y 5, en batidas
Asturias camina hacia un nuevo plan de gestión del lobo, el tercero de la historia, toda vez que el vigente de 2015 ya no se acopla a la "nueva realidad" de la especie. Así lo ha señalado este lunes el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, quien ha informado a las organizaciones del Consejo Agrario (URA, COAG, USAGA y UCA) de la sentencia reciente del Tribunal Supremo que ha obligado a paralizar las eliminaciones de lobos en Asturias para modificar un artículo del plan de gestión y dotar de mas garantías jurídicas las actuaciones de control.
El calendario es que en junio se pueda tener listo el decreto que permitirá modificar el artículo puesto en cuestión por los tribunales. Y en septiembre poder aprobar el decreto junto al III Plan de Gestión del Lobo, dentro del cual se elaborará un programa de control a largo plazo -el de ahora tenía vigencia de un año- entre 2026 y marzo de 2028. "La idea es trasladarlo todo en el próximo Comité Consultivo del Lobo", informó Marcos.
Más decisión
En esa reunión también se informará del nuevo censo de lobos de 2025 elaborado por el Principado y que, tal y como avanzó el director de Política Agraria, Marcos da Rocha en LA NUEVA ESPAÑA, recoge un aumento de los grupos reproductores. "Esa es un poco la línea de trabajo que nos hemos marcado, y eso es un poco la información que les hemos trasladado sobre la situación de Asturias", reseñó el Consejero, quien reseñó que las organizaciones ven bien un nuevo plan porque consideran "que tendrán más peso de decisión los cazadores y ganaderos".
En la reunión se dieron datos del programa de control que se ha suspendido antes de tiempo y de alcanzar el objetivo: matar 53 lobos con el objetivo de contener la población en Asturias y reducir los daños al ganado. De los 31 que se eliminaron, 26 fueron alcanzados por los agentes de Medio Ambiente y 5 en batidas de cazadores.
Por su parte, Borja Fernández, coordinador de URA, cree necesario un nuevo plan de gestión, "enfocado a apoyarse en cazadores y ganaderos, dado que la administración ha demostrado que por sí sola no es capaz de llevarlo a efecto"
