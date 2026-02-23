Revuelta en Asturias por el intento de la industria de rebajar el precio de la leche: "inasumible e inaceptable" para los ganaderos

A la vuelta de la esquina está la renovación de los contratos lácteos, lo que ha hecho a la industria empezar a moverse. El sector ha comenzado a lanzar ofertas a la baja, algo que es «inasumible e inaceptable» para los ganaderos en Asturias y en el resto de España Lo cierto es que el precio en origen de la leche en la región no ha hecho más que crecer en los últimos meses, incentivado por la mayor demanda. Si 2024 se cerró en 52 céntimos el litro, el pasado diciembre la cifra fue de 55,2.

Unos precios actuales que, aseguran las organizaciones asturianas, son «justos» y permiten que dedicarse a la producción lechera sea rentable y se pueda vivir de ello después de la crisis originada en pandemia. En enero de 2020 fue el suelo del precio medio, por debajo de los 35 céntimos el litro, y por debajo de los 40 estuvo hasta mediados de 2021, cuando empezó a remontar.

Pero ahora hay temor a que vuelva a bajar una vez que la industria láctea ha dejado ver sus intenciones. Unión Rural Asturiana (URA), Coag y Usaga advierten de que «no hay nada que justifique» la rebaja.

Borja Fernández, de URA, señala que el consumo se mantiene «y 2025 fue el récord de menos entrega de leche en Asturias». Por este motivo rechaza «frontalmente cualquier intento de bajada». Y avisa: «Estamos expectantes ante los contratos que van a ir saliendo para iniciar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para evitarlo».

En Coag, liderada en Asturias por David Pérez Naya, se refieren al aumento del consumo de lácteos. «Pensamos que estos anuncios de bajada son sólo un globo sonda de la industria en un escenario de negociación de nuevos contratos, ya que no hay ningún motivo que justifique ahora mismo una bajada de los precios en origen», ha subrayado Charo Arredondo, responsable del sector vacuno de leche de COAG.

Según los datos de la organización, el 46% de la leche recogida por la industria en España se destina a leche líquida, que es el 65% del volumen consumido en los hogares. Y avisan: «El número de ganaderos y ganaderas que entregan leche a día de hoy se encuentra en mínimos históricos. En el mes de diciembre de 2025, únicamente la mitad de las 17.000 explotaciones que entregaban en abril de 2015, cuando se puso fin a las cuotas lácteas en la Unión Europea, continúan entregando leche». En Asturias superan a duras penas el millar, frente a las casi 30.000 que había hace 20 años.

Producción de derivados lácteos. / Ricardo Rubio - Europa Press

Producción en España

En España se producen 7,4 millones de toneladas, unas 500.000 proceden de Asturias. La Federación de Industrias Lácteas (Fenil) ha avisado de la necesidad de contar con una mayor producción para abastecer los próximos 10 años. «En Coag contemplamos unos precios que garanticen el freno a la caída de las explotaciones y faciliten la incorporación de nuevas personas al sector», señala Arredondo. «Si la industria láctea quiere garantizase el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es mantener unos precios justos a las personas que la producimos».

En Usaga, dirigida por el salense José Álvarez, avisan, además, de un repunte en los costes de producción asociados al encarecimiento energético. «La situación que se avecina es turbia porque no se logra contener el cierre de granjas y las ofertas a la baja están haciendo que el sector se encuentre en alarma, negándose a aceptar ninguna bajada de precio».

Más datos: en materia de vacuno de leche, en 2025 el censo de vacas en ordeño disminuyó un 2%, y el número de explotaciones se redujo un 5%, situándose en 8.749 ganaderías en España. Esto se traslada asimismo en una caída de la producción del 0,5% con respecto al año pasado. «Cuantos más ganaderos desaparecen más sube el precio del producto en el lineal», reseñan.