La venta de platos preparados acelera otro 15% en Asturias y llega a los 46 millones de euros al mes

Los supermercados asturianos, en línea con la tendencia nacional, han incorporado en los últimos meses a sus establecimientos generosos lineales de neveras y congeladores donde ofrecen una amplia gama de comida preparada o semielaborada; en algunos casos también cocinas y asadores donde se elaboran los platos de cara al público. Mercadona, siempre en vanguardia de estos cambios empieza también a introducir espacios con mesas, sillas y microondas para que los clientes puedan consumir allí mismo los productos del servicio Listo para comer. Su presidente, Juan Roig, profetizó hace justo un año que las cocinas en las casas están de capa caída. "Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas", aseguró en la presentación de los resultados de 2024. Fueron unas declaraciones muy polémicas, que dieron que hablar durante días y días, con opiniones enfrentadas. ¿Exageración o realidad a la vista?

Evolución del consumo de platos preparados / .

Los datos por el momento no permiten vislumbrar a medio plazo un cambio de semejante calado, pero sí muestran la tendencia clara de que se encienden menos los fogones. Los hogares asturianos gastaron 414,7 millones de euros en la compra de platos preparados en 2023. Un año después, el desembolso creció el 18%, hasta casi 490 millones de euros. Ese importe ya se superó en el acumulado de enero a noviembre de 2025: 508,5 millones de euros, un 14,8% por encima del mismo periodo del ejercicio anterior, según el último balance que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En los últimos cuatro años el incrementos del valor del consumo de platos preparado ha sido del 50 por ciento.

Ahora mismo, los platos preparados se llevan alrededor de cinco de cada cien euros de la cesta de la compra, en Asturias alrededor de 46,2 millones al mes. En volumen, la escalada es algo inferior –por el efecto de la subida de los precios–, pero también intensa. Solo en el Principado ya se consumen 86,35 millones de kilos al año tras un repunte del 8,25%.

La evolución de los platos preparados contrasta con la contención en las compras en general de alimentación desde el huracán inflacionario de 2022 que todavía se deja sentir en algunos productos. El departamento liderado por Luis Planas llama la atención del "componente estacional" porque su consumo repunta "durante los meses de diciembre y enero, periodo coincidente con las navidades y época de una mayor preparación de comidas y cenas en los hogares". Familias con niños, independientemente de la edad, y las monoparentales dibujan el perfil mayoritario en la compra de platos preparados. Destaca, sobre todo, los casos de parejas con niños de edad media, donde se concentra casi uno de cada cinco kilos del consumo total.

El consumo de platos preparados en conserva por parte de los asturianos aumentó el 11,44%, hasta 7,84 millones de kilos en 2024; en los congelados se elevó el 2,66% (10 millones de kilos). El producto preparado más consumido (por cantidades vendidas) es la pizza: 5,86 millones de kilos en Asturias. Completan el podio las elaboraciones a base de carne (2,87 millones de kilos) y, a corta distancia, las de vegetales y legumbres (2,24 millones de kilos).

Sector creciente

"Los platos preparados han pasado de ser una opción puntual en la mesa de los españoles a una solución integrada en su dieta cotidiana, adquiriendo incluso un papel cada vez más relevante en celebraciones donde su presencia habría sido impensable hace apenas unos años", explicó Álvaro Aguilar, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), durante la reciente comparencia para dar cuenta del comportamiento del sector a lo largo del pasado 2025. El consumo per cápita en España alcanzó los 18 kilos, un 4,7% por encima de 2024 y frente al 0,6% de avance en el conjunto de los alimentos.

La organización apunta como razones de la expansión la falta de tiempo para cocinar "y el hecho de que cada vez hay más multiculturalidad y la gente quiere comer opciones gastronómicas diversas". A eso se suma una migración del consumo del ámbito de la restauración hacia las tiendas de conveniencia y los nuevos "mercaurantes", supermercados que sirven comidas listas para consumir", indica David Aldea, presidente de Aseprafe.

El año 2025 ha confirmado, ahora sí, la tendencia de los españoles a comer cada vez más en casa, algo que era más propio de países del norte de Europa y no se relacionaba hasta ahora con la cultura mediterránea. Los presupuestos de los hogares se concentraron en el consumo dentro del hogar en detrimento de la hostelería o la moda, según el informe anual de la consultora Worldpanel by Numerator (antes, Kantar). El estudio destaca que la cadena valenciana Mercadona, que no deja de ampliar su oferta de platos preparados, ya vende un 19,7% de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de los bares y cafeterías, que tienen una cuota del 11,2% y de los restaurantes, que sirven un 8,6% del total de comida consumida. "También han marcado un máximo histórico otras dos cadenas de las llamadas de circuito corto: Lidl y Aldi, con incrementos que les han situado en el 6,9% y el 2%, respectivamente", destacó Bernardo Rodilla, director del área de negocio Retail en la consultora. Carrefour volvió a perder terreno (0,7 puntos porcentuales menos de cuota), aunque sigue segunda del ránking (9%).