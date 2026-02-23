Vox se lleva a Bruselas a tres organizaciones agrarias asturianas para denunciar la "asfixia del campo"

La voz del campo asturiano se escuchará este martes en el Parlamento asturiano de la mano de Vox. La diputada asturiana Carolina López ha vuelto a hacer méritos para ganarse el favor de los profesionales del medio rural del Principado, deseosos de que se les escuche en cualquier foro posible. Más en Bruselas, de donde emanan muchas de las leyes y normas que, tarde o temprano, acabarán afectando a su modo de vida y su trabajo.

En la mente de todos está el acuerdo entre la UE con la alianza comercial de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), que ha molestado a los ganaderos y agricultores de toda Europa, pero también hay temores por futuros recortes de la PAC.

La iniciativa consistirá en una mesa redonda en la que participarán la eurodiputada de Vox Mireia Borrás y Carolina López, junto a David Pérez Naya, secretario general de COAG Asturias; Geli González, secretaria general de ASAJA en Asturias; y Borja Fernández, coordinador de URA; además de Juan Carlos González, veterinario especializado en enfermedades de la cabaña ganadera.

Un campo asfixiado

"Asfixiando al campo asturiano" se titula la mesa redonda, promovida por el grupo Patriotas en el Parlamento Europeo, del que VOX forma parte. La idea es, según López, que “los ganaderos asturianos puedan explicar en primera persona cómo la normativa europea, los futuros recortes de la PAC, las enfermedades y los acuerdos comerciales amenazan al campo asturiano”. Y añade: “Mientras se exige a nuestros productores cumplir cada vez más requisitos medioambientales, sanitarios y administrativos, se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen esas mismas exigencias”.

El cartel de la mesa redonda en Bruselas. / Lne

López advierte de que el acuerdo con Mercosur es “un golpe añadido para un sector que ya soporta una carga normativa desproporcionada” y defiende que Asturias tenga presencia y voz en Bruselas. “Europa no puede seguir legislando de espaldas al campo. No se puede exigir excelencia en la producción para nuestro sector primario, mientras no se exigen las mismas regulaciones a productores de terceros países”, concluye.