Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 24 de febrero de 2026

Oviedo

Las diputadas de la II República

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.30 horas un coloquio sobre las nueve diputadas de la II República española, mujeres que fueron la punta de lanza de la lucha feminista y el progreso social. Interviene Miguel Ángel Villena, experiodista de «El País», autor de «Republicanas: revolución, guerra y exilio de nueve diputadas» (entre ellas la asturiana Veneranda Manzano). Presentarán el acto Carmen Suárez, profesora e investigadora, autora de una biografía de Purificación Tomás, y María Antonia Mateos, filóloga y periodista. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) celebra en su salón de actos una nueva sesión del ciclo «Teoría y praxis en la intervención en el patrimonio arquitectónico. Ciudad y monumento», coordinado por José Ramón Fernández Molina, con la conferencia «La larga hoja de ruta del antiguo convento de Santa Clara de Oviedo», a cargo del arquitecto Valentín Arrieta Verdasco.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Conversaciones por el Clima

El Rocket Club Café acoge a las 19.00 horas una nueva sesión de Conversaciones por el Clima bajo el lema «Ponle un cero al CO₂», en la que se abordarán los retos del cambio climático desde el ámbito urbano con las intervenciones «La ciudad, causa y solución frente al cambio climático», a cargo de Ícaro Obeso, y «¿Qué tiene que ver el petróleo de Venezuela con la zona de bajas emisiones de tu ciudad?», impartida por José Luis Rdz. Gallego; la entrada es libre hasta completar aforo y la actividad se organiza en colaboración con la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo) acoge a las 19.00 horas, la presentación de «La isla de Garibaldi», de Cristina Fanjul, en un acto en el que la autora estará acompañada por Héctor Escobar.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición «Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía», una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) contará hoy con diferentes citas. Los puntos en los que se desarrollarán son la Colegiata de San Juan Bautista, la Laboral Ciudad de la Cultura, el CP Gaspar Melchor de Jovellanos, el Antiguo Instituto, el paseo de Begoña, la plaza del Seis de Agosto, los Jardines del Náutico, el teatro Jovellanos y la antigua Escuela de Comercio.

Laboral Centro de Arte

A las 19.00 horas, en Laboral Centro de Arte, se presentará «Llupa Acts», la nueva red de intersecciones entre Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, organiza una presentación en LABoral para dar a conocer sus proyectos. Además, puede visitarse la exposición «De rerum natura», de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas, en el edificio Cristasa, se desarrollará una jornada de puertas abiertas del centro Maker. La asistencia es gratuita y el aforo es limitado a 12 personas.

Antiguo Instituto

La exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 10.00 horas empezará en la antigua Escuela de Comercio una actividad con podcast, vídeo y streaming para impulsar la creatividad y las habilidades de comunicación.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición «Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro», organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI La Arena

A las 9.00 horas dará comienzo la presentación del estudio «La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias», con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Organiza la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón junto a FADE y las Uniones comarcales de UGT y CC OO.

CMI Pumarín-Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur acoge desde las 17.30 horas el curso «Elaboración de proyectos», de la asociación de dinamización comunitaria «El telar».

Biblioteca de El Natahoyo

El taller de homologación de títulos universitarios extranjeros en España empezará a las 10.00 horas en la Biblioteca de El Natahoyo.

Museo Nicanor Piñole

Se puede visitar la exposición «Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender», un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra «La Danza». Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «Turno de guardia» (Suiza, 2025). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 demayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

«Las manos sobre la ciudad», cine clásico en Langreo

El ciclo «La política en el cine» que organiza la tertulia cinematográfica Sala Oscura de Langreo proyecta hoy, a las 19.00 horas, la película de 1963 «Las manos sobre la ciudad», de Francesco Rosi. El lugar, el Cine Felgueroso de Sama, con entrada libre..

Juanito Oiarzábal, esta tarde en las jornadas de Montaña de Mieres

Mieres celebra sus XXXVIII Jornadas de la Montaña. Esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se podrá asisitir a la charla «Proyectp 2x14x8.000, segunda ascensión al Lhotse», que ofrecerá el mítico alpinista Juanito Oiarzábal, uno de los primeros hombres en lograr conquistar los 14 picos de más de 8.000 metros que hay en la Tierra.La entrada es libre hasta completar aforo.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

«Nada es real», en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Exposición pictórica «Ver», de Vivian Esteban, en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, «Ver». El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra «A Dolores le gustaba cantar», un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, «Pasionaria». Podrá visitarse en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado». La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición «Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición «Sidra: poemario ilustrado», en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo «Sidra: poemario ilustrado», un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede».

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

«Los retratos del viaje», de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición «Los retratos del viaje», del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

El poemario ilustrado «Cantos de amor por la tierrina» se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición «Cantos de amor por la tierrina», un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

«Quebrar la pintura II. Transitando el soporte», de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición «Quebrar la pintura II. Transitando el soporte», un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Semana de la Música de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra del 23 al 28 de febrero de 2026 la Semana de la Música, con un ciclo de conciertos en la basílica de Santa María Magdalena. Las citas serán a las 20.00 horas (salvo el sábado 28, a las 20.30). Hoy, concierto del Coro APM (Coro de la Asociación de la Prensa de Madrid), dirigido por Jae Sik Lim.

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) ofrece hasta el 28 de febrero la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.