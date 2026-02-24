El BOE hace oficial la jornada laboral de 35 horas a partir de la semana que viene: solo estos trabajadores podrán beneficiarse de esta reducción

La jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor en marzo, tras pasar un último trámite en la mesa general para la que todavía no hay fecha de reunión, y no está previsto que se tenga que incrementar la contratación al aplicar la nueva jornada.

Así lo ha explicado la secretaria general de Servicios Públicos, Isabel Araque, en un desayuno informativo. El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ya había comunicado a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que había iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, en cumplimiento de lo pactado.

En las próximas semanas serán los funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado los que se vean beneficiados de una rebaja que tardará en alcanzar a todos, pero que ya disfrutan otros colectivos como los pertenecientes a la Administración Local. En el encuentro informativo, el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha recalcado que el problema con la jornada de 35 horas surge en las instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que tienen una instrucción específica y para las que se requiere dar "un paso más", con jornadas que requieren pactos anuales.

Sobre la jubilación parcial anticipada del personal laboral, Araque ha asegurado que desde UGT Confederal han trasladado al Ministerio de Seguridad Social que no avanzarán en ninguna materia relacionada con esta cartera hasta que no se arregle la situación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral.

"Aquí hace falta un desarrollo de un texto por parte de Seguridad Social. Este texto no ha llegado todavía", ha expuesto la secretaria general de UGT Servicios Públicos, que confía en que se puede alcanzar un acuerdo para que el personal laboral pueda disfrutar de este derecho reconocido.

Desde UGT-SP han denunciado que esta medida todavía se encuentra "bloqueada" ante la diferente regulación en el acceso que hay entre los empleados públicos de las administraciones y el resto del personal laboral..

En este sentido, el jefe de gabinete técnico de UGT-SP, Francisco Casado, ha explicado que para el personal laboral el sindicato ha propuesto a Seguridad Social una transitoriedad para que la plaza de un trabajador público que se acoja a una jubilación parcial anticipada la cubra un personal relevista sustituto y no un relevista a tiempo completo y, de esa manera, no se alargue el proceso en el tiempo como está pasando ahora.

Junto a ello, han planteado otra opción que pasa porque no haya simultaneidad inmediata y si el compromiso de que en cinco o seis meses alguien sustituya al trabajador que se acoja a la jubilación anticipada dentro del personal laboral.

"Usted tiene que hacer un paréntesis hasta que las administraciones estén preparadas para poder convocar y tener personas disponibles con sus plazos", ha expuesto Araque sobre el asunto.

En relación a la jubilación parcial anticipada de funcionarios y personal estatutario, desde UGT-SP recuerdan que para este colectivo nunca se ha desarrollado este tipo de jubilación y que esta figura está contenida dentro de una enmienda en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que está en "cola" en el Congreso.