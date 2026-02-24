El catedrático de Otorrino Juan Pablo Rodrigo, nuevo decano de la Facultad de Medicina de Oviedo

El médico otorrino y catedrático Juan Pablo Rodrigo Tapia (Guadalajara, 1966) acaba de ser elegido decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Se ha impuesto por 67 votos contra 59 a Paz García-Portilla González, catedrática de Psiquiatría. Sustituye en el cargo a José Antonio Vega Álvarez, catedrático de Anatomía y Embriología Humana.

En la votación, efectuada por vía telemática, han participado los integrantes de la Junta de Facultad, integrada por 147 miembros: profesores, personal docente e investigador, alumnos y personal de administración y servicios.

El profesor Rodrigo, cuyo currículum investigador es muy destacado, tendrá que capitanear, en los próximos seis años, la etapa inicial de competencia en Asturias entre la Universidad pública y algunas privadas en la formación de médicos y enfermeras.

El nuevo decano concurrió a las elecciones avalado por su experiencia previa, como director de Departamento. “Tengo la experiencia de gestión, todavía me quedan unos años por delante para ejercer el cargo y tengo ilusión en poder hacerlo bien”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA.

Papel estratégico de la Universidad pública

Juan Pablo Rodrigo plantea una gestión encaminada a “defender el papel estratégico de la universidad pública en la formación médica”. Esta línea se despliega en dos propuestas. La primera, “reivindicar recursos adecuados y reconocimiento institucional para nuestra Facultad”. La segunda, “potenciar los elementos diferenciales de la Facultad de Medicina de Oviedo: calidad docente, compromiso social, investigación y vinculación con el sistema público de salud”.

En relación con los profesores, Juan Pablo Rodrigo plantea propiciar las condiciones necesarias para una “excelencia académica” que “solo es posible con un profesorado motivado y respaldado". Y en esta línea se compromete a “favorecer un entorno que facilite la actividad investigadora y la transferencia de conocimiento”; a “apoyar la promoción profesional y la estabilidad del personal docente e investigador”; y, en tercer lugar, a “fomentar la participación en proyectos nacionales e internacionales”.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud imparte cuatro grados: Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología. A los alumnos, Juan Pablo Rodrigo los denomina “el eje central de la Facultad” y les oferta promover “canales reales de participación y escucha”, “medidas que mejoren la orientación académica y profesional” y “un clima de respeto, igualdad y compromiso con el bienestar estudiantil”.