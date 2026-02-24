Así es el cribado pionero que Salud aplicará a todos los asturianos de 65 años para la detección precoz del cáncer renal

Una muestra de sangre y otra de orina. Con esta sencilla analítica, que tiene un coste de 90 céntimos, tratará Asturias de detectar de forma precoz la enfermedad renal crónica y así "retrasar 27 años la entrada de diálisis". En eso consiste el programa piloto de cribado que, a lo largo de este año 2026, pondrá en marcha el Principado. Según los estudios epidemiológicos, se estima que el 15 por ciento de la población padece una patología de este tipo, mientras que 1.500 personas están en tratamiento en la actualidad, entre diálisis y trasplante.

La cifra exacta de afectados se conocerá este mismo año, gracias a este programa piloto y pionero a nivel nacional. ¿Cómo? José Emilio Sánchez Álvarez, director de la unidad de gestión clínica de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y presidente de la Sociedad Española de Nefrología, lo explica: "El diagnóstico de enfermedad renal crónica sólo necesita una muestra de sangre y una muestra de orina, y con eso sabemos qué va a pasar. Hacer esto cuesta 90 céntimos. En la sangre se analiza la creatinina. Y en la orina, la albuminuria. La sangre te da la función renal actual y la orina te da la de dentro de cinco años".

Muchos de los casos de cáncer de riñón se diagnostican de forma casual / Imagen facilitada por ABEX Excelencia Robótica

Para mayores de 65 años

El nuevo protocolo se aplicará a todas las personas que cumplan 65 años. Se les hará ese análisis de sangre y orina para ver si tienen algún tipo de riesgo en relación con la enfermedad renal. A juicio de la consejera de Salud, Conchita Saavedra, esta iniciativa “es clave”, dado que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en Asturias “es muy alta y especialmente en mayores de 65 años”.

Ir a buscarlos

El director de la unidad de gestión clínica de Nefrología del HUCA profundiza más sobre el cribado. "Es una estrategia nacional del Ministerio de Sanidad que se ha llevado a las comunidades autónomas. Al igual que en cáncer o en otras patologías, en la enfermedad renal necesitamos un diagnóstico precoz, tenemos que ir a buscar a las personas que van a desarrollar enfermedad renal crónica, que sabemos quiénes son. Son personas de más de 60 años, la inmensa mayoría, diabéticos, hipertensos, obesos, fumadores... Vamos a ir a buscarlos, no vamos a esperar a que vengan". "Una cuestión muy importante: en esta estrategia, los auténticos protagonistas no vamos a ser los nefrólogos, sino los médicos de atención primaria. Nosotros tenemos que ir de la mano de ellos", apunta José Emilio Sánchez.