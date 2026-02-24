Ence, que acaba de acordar un ERE en la fábrica de Navia, perdió 54 millones de 2025

Ence perdió 54,5 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 31,6 millones del año anterior, en un ejercicio en el que la compañía se vio impactada por la debilidad del precio de la celulosa y la provisión de fondos para los ajustes de plantilla de su plan de eficiencia y competitividad.

La compañía de producción de celulosa y energía acaba de acordar un ERE para 84 trabajadores en la fábrica de Navia que se ha sumado al acordado en la de Pontevedra y en las oficinas centrales. Los expedientes afectan a un total de 141 puestos de trabajo que serán amortizados vía bajas voluntarias, prejubilaciones y recolocaciones.

El precio de la celulosa condicionó los resultados de Ence en 2025, ya que se contrajo hasta los 1.086 dólares por tonelada de media. Sin embargo, las perspectivas para 2026 son positivas, ya que los precios ya han alcanzado los 1.250 dólares, con anuncios de subida de los principales productores hasta los 1.330 dólares.

Ence ha cerrado acuerdos de venta de un millón de toneladas de celulosa para 2026, lo que supone cubrir la capacidad de producción de sus dos biofábricas en Navia y Pontevedra durante todo el año.

Del millón de toneladas comprometido para este ejercicio, cerca del 40% corresponde a la denominada celulosa especial, cuyo margen por tonelada es superior al de la celulosa estándar. En el cuarto trimestre de 2025, Ence puso en marcha en Navia su primera línea de celulosa fluff –destinada a productos absorbentes–, convirtiéndose en el único productor de esta celulosa con fibra de eucalipto en Europa. Actualmente la compañía está trabajando en ocho procesos de homologación y espera alcanzar una producción de 125.000 toneladas fluff en 2028.

Ence anunció este mes que su nueva planta de envases de celulosa moldeada se ubicará también en Navia, donde recolocará a 40 trabajadores afectados por el ERE. Ayer, la compañía anunció que tiene previsto iniciar la producción en la segunda mitad de 2027, con una inversión en máquinas termoformadoras de 12 millones de euros.