Los fogones de Asturias toman Galicia: los 25 recomendados por Michelin recogen en La Coruña su placa

Hasta La Coruña se fueron los cocineros asturianos para recoger la placa que acredita a sus restaurantes como recomendados en la Guía Michelin de 2026. El acto estuvo organizado por CaixaBank y contó con las presencia de restaurantistas, gastronómos y miembros de asociaciones profesionales, a los que dio la bienvenida Juan Pedro Badiola, director territorial norte de la entidad bancaria.

Uno de los principales momentos de la gala fue el diálogo que protagonizaron dos referentes de la gastronomía y la restauración en el norte de España: el cocinero asturiano Nacho Manzano, propietario de Casa Marcial (Arriondas), el único establecimiento hasta ahora con tres estrellas Michelin, y Rafael Centeno, chef y propietario de Maruja Limón (Vigo) y Vértigo (Ribeira Sacra), con una estrella cada uno. Ambos abordaron la situación del mundo de la cocina actual y sus retos de futuro.

Son un total de 25 los restaurantes asturianos que se han colado este año en la Guía Michelin: Fumu (Gijón), Güeyu Mar (Vega, Ribadesella), Cabo Vidio (Oviñana, Cudillero), Gloria (Oviedo y Gijón), El Pescador (Cudillero), Alenda (Villaviciosa), Casa Farpón Asador (Argüelles, Siero), Arraigo (Posada de Llanera), Narbasu (Cereceda, Piloña), Casa Eutimio (Lastres, Colunga), El Cenador del Azul (Mieres), Roble (Pola de Lena), El Molín de Mingo, Casa Fermín (Oviedo), El Pandora (Avilés), Pedro Martino (Caces, Oviedo), Centro (Puerto de Vega, Navia), La Huertona (Ribadesella), Ca Suso (Oviedo), Casa Chuchu (Turón, Mieres), El Bálamo (Llanes), Abarike (Gijón), Yume (Avilés y Cabal (Oviedo).

Innovación y tradición

En CaixaBanka, que tiene un acuerdo con Michelin, destacan que la restauración ocupa en Asturias "un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa y pueblos del rural, hasta las grandes ciudades, la gastronomía supone un factor diferencial, capaz de atraer tanto a turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante". Señalan que la región cuenta con un sector que "a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional".

La edición de la guía de 2026 es la que más representación asturiana tiene en la historia con un total de 40 restaurantes presentes entre los que tienen estrella, están recomendados y son Bib Gourmand (que premia calidad precio). La lista está encabezada por el citado Casa Marcial, con tres estrellas y dirigido por la familia Manzano. El resto tienen una estrella: se ha sumado como novedad este año Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia), y están además Casa Gerardo, El Real Balneario de Salinas, Ferpel, Monte, Auga, Marcos, Ayalga, El Corral del Indianu y El Retiro de Pancar.