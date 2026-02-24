El Gobierno de Barbón eleva el tono contra el Ejecutivo de Sánchez por las obras en carreteras: "Es inaceptable"

El Gobierno del Principado (PSOE e IU) ha elevado el tono contra el Ejecutivo central (PSOE y Sumar) por el ritmo de ejecución de varias infraestructuras estatales en Asturias. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, calificó este martes de “inaceptables” los retrasos en distintas obras viarias y puso el foco en “la falta de explicaciones” por parte del Ministerio de Transportes.

Esta declaración se produce en un contexto de desacuerdo entre ambas administraciones, principalmente por la reclamación del Gobierno del Principado para anular el peaje del Huerna (AP-66), cuya ampliación considera irregular la Comisión Europea. El Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, rechaza el rescate de esta infraestructura, privatizada en manos de Aucalsa.

Además, en esa vía hay retrasos en las obras de los túneles, que corresponden a Transportes, y la circulación lleva afectada más de un año debido al colosal argayo que obligó a instalar un bypass provisional que sigue funcionando.

Calvo trasladó sus críticas en una comisión en la Junta General, en respuesta a una pregunta del diputado de Foro Adrián Pumares sobre el grado de ejecución del Plan Director del Corredor Atlántico. El consejero señaló que, aunque el Gobierno central está cumpliendo en el ámbito ferroviario, “somos totalmente críticos en infraestructuras viarias”. “Nuestras exigencias avanzan y no somos autocomplacientes: el plan del Corredor Atlántico tiene que avanzar más rápido porque en carreteras la situación es inaceptable”, subrayó.

Entre los ejemplos de obras pendientes, Calvo citó el desdoblamiento del tramo Lloreda–Veriña (GJ-10), el enlace de Robledo, que conecta la AS-II con la autopista Y, y actuaciones en la Autovía del Cantábrico en la zona oriental de Asturias. En este contexto, el consejero pidió no “ver fantasmas en Europa” y recalcó que las infraestructuras incluidas en el Corredor Atlántico dependen en última instancia de la ejecución de los Estados.

Pumares coincidió en las críticas al Ejecutivo central y admitió dudas sobre el cumplimiento de los plazos comprometidos: “Tenemos dudas sobre si se va a cumplir lo programado”, afirmó.

Dudas sobre los plazos de los nuevos trenes de cercanías

En el ámbito ferroviario, y a preguntas del diputado del PP Pedro de Rueda, Calvo repasó el calendario trasladado por el Ministerio de Transportes sobre la llegada de los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico (antigua Feve). El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, indicó que las primeras unidades estarán disponibles a lo largo de 2026 para su homologación y pruebas, mientras que el presidente de Renfe apuntó que, “en principio”, podrían entrar en servicio en 2027. El compromiso inicial era que los trenes estuvieran en circulación ya este año.

“Tenemos que creer sus palabras, pero no las podemos certificar”, señaló Calvo, que reiteró su aspiración de que Asturias tenga “más soberanía” en la gestión ferroviaria.

A diferencia de las carreteras, el consejero reconoció avances en este ámbito y afirmó que el plan estatal de cercanías “se está cumpliendo”. Además, aseguró que el transporte por carretera de gestión autonómica vive “el mejor momento de su historia”.

Por su parte, Pedro de Rueda se mostró muy crítico con el consejero y con la situación del ferrocarril en Asturias. “El tren está en un estado calamitoso, es un desastre, y no solo en la antigua Feve”, afirmó, llegando a calificar a Calvo de “alumno de Óscar Puente”.

El diputado del PP recordó varios incidentes recientes, entre ellos la prueba de un convoy de ancho convencional que fue descartado al no poder operar en varias estaciones, como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Calvo replicó en varias ocasiones aludiendo a la “responsabilidad” de los anteriores Gobiernos del PP en el estado actual de la red, mientras que De Rueda le acusó de “tomar el pelo a los asturianos”.