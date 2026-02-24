El Gobierno eleva la alerta por incendios al haberse declarado 20 fuegos en trece concejos

Visto el número de incendios forestales declarados en estos momentos y dadas las condiciones meteorológicas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 20.27 horas, el paso a fase de emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En estos momentos se contabilizan una veintena de incendios forestales en los concejos de Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales.

Cabe recordar que el INFOPA permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.