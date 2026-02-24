La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel oficial: hasta 500 euros de multa por no llevarlo
Las cosas que tienes que tener en cuenta antes de coger el vehículo
Los agentes de la Guardia Civil no solo están pendientes de que los conductores cumplan con las normas de tráfico cuando están en movimiento, también vigilan otras cuestiones, como las guanteras, donde debería estar un papel oficial que, si no lo tenemos, nos puede suponer una multa de hasta 500 euros.
Y es que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones antes de coger el vehículo. Para empezar, tenemos que tener vigente nuestro permiso de conducir, y el coche tener el seguro en regla.
Pero no solo eso, en la guantera debemos de llevar una serie de documentos oficiales como son el permiso de circulación del vehículo, así como el documento de la Inspección Técnica de Vehículos. Un Guardia Civil de Tráfico, durante un control rutinario, podría pedirlo y, si no lo tenemos encima, nos exponemos a que nos multe con hasta 500 euros.
Otra cosa que también debe ir en la guantera desde el pasado 1 de enero de 2026 es la baliza v-16 conectada con la DGT que sustituye a los triángulos de emergencia. No llevarla encima supone una multa de 80 euros y, aunque desde la DGT se avisó de que al principio no se iba a multar, parece que ya ha pasado un tiempo más que prudencial para empezar a multar a aquellos vehículos que no la porten encima.
Coches exentos
Están obligados a llevar la baliza v-16 todos los coches españoles, mientras que los coches extranjeros no tienen por qué llevar este dispositivo, ya que se atienen a las normas de su país de origen.
