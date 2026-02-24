Juan Rayón, director de Ingenium, alianza de universidades europeas en la que está Asturias: "El próximo curso nacerá nuestro primer máster internacional, de Química"

Juan Rayón (Siero, 1994) acaba de asumir la dirección de Ingenium, la alianza europea de diez universidades en la que participa la Universidad de Oviedo. Licenciado en Derecho por la institución asturiana y con un máster en Derecho Europeo por la Universidad de Granada, su trayectoria ha estado marcada por la internacionalización. Tras marcharse de Erasmus a Estambul en 2016, inició un recorrido en la asociación Erasmus Student Network (ESN), que lo llevó a ser presidente europeo y a trabajar en Bruselas, en estrecha colaboración con la Comisión Europea y con las primeras alianzas universitarias surgidas en 2018. En diciembre de 2023 regresó a Asturias como gestor estratégico de Ingenium y, hace apenas unas semanas, fue nombrado director. Ahora afronta una nueva etapa con el reto de consolidar la alianza y ampliar su impacto académico y regional.

Mucha gente no sabe qué es Ingenium. ¿Cómo lo explicaría?

Ingenium es una alianza de diez universidades europeas que trabajan para crear un "supercampus" transnacional. Queremos funcionar de facto como una universidad con diez campus repartidos por la Unión Europea. Eso significa más oportunidades de aprendizaje, investigación, docencia y transferencia para estudiantes, profesores y para las regiones en las que están nuestras universidades.

¿Qué es lo más urgente ahora mismo dentro de la alianza?

Dos cosas. La más inmediata es finalizar la solicitud de financiación para 2027-2028. Es fundamental para seguir operando y nos permitiría llegar a 2029, cuando comenzaría una financiación a largo plazo asociada al próximo presupuesto europeo. Es un paso clave para llevar al siguiente nivel lo que hemos construido en estos tres años. En paralelo, estamos completando la oferta académica para el próximo curso. Queremos que a partir de septiembre haya un crecimiento exponencial de oportunidades para estudiantes y docentes.

¿Qué tipo de crecimiento?

Esperamos que el próximo curso comience el primer máster Ingenium con participación de la Universidad de Oviedo: Chemical and Biochemical Process Technologies (tecnologías de procesos químicos y bioquímicos), coordinado por una universidad rumana. Además, estamos preparando otros másteres en supercomputación, sostenibilidad marina y un grado conjunto en emprendimiento e innovación liderado por la Universidad Tecnológica de Munster. Los grados conjuntos son muy poco habituales y suponen una revolución académica.

¿Qué gana un estudiante asturiano con esta alianza?

Un sinfín de oportunidades. Puede participar en asignaturas online, en proyectos estudiantiles internacionales, en nuevas titulaciones o en movilidades de corta duración. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos abierta una convocatoria para proyectos que reúnan a estudiantes de al menos tres universidades de la alianza. Lo importante no es tener un expediente excelente, sino una buena idea y voluntad de colaborar.

¿Todos los estudiantes pueden acceder?

Sí. Hay oportunidades abiertas a cualquier estudiante de la Universidad de Oviedo. Y luego habrá otras más ligadas a programas concretos.

¿Qué papel juega la digitalización?

Es fundamental. Estamos desarrollando un campus virtual común que permitirá asignaturas colaborativas, proyectos internacionales y movilidades híbridas. La digitalización facilita que estudiantes y docentes colaboren de forma constante y compartan recursos. Es la base para que esta integración sea real.

¿Cómo repercute todo esto en Asturias?

Es una oportunidad única. Muchas de nuestras universidades socias están muy conectadas con sus ecosistemas empresariales. Queremos trasladar ese modelo aquí y crear microcredenciales conjuntas que respondan a necesidades formativas reales. Vamos a iniciar un diálogo con empresas y entidades para detectar necesidades que tengan dimensión internacional. Incluso pueden incorporarse como socios asociados en el proyecto. Es una vía que no solo conecta universidades sino también regiones.

¿En qué se diferencia de un Erasmus tradicional?

Erasmus financia muchas acciones, pero aquí tenemos objetivos concretos acordados con la Comisión Europea y una financiación basada en resultados. Tenemos flexibilidad para destinar fondos a educación, digitalización o nuevas titulaciones, siempre que cumplamos metas de movilidad, colaboración y creación de programas.

Ahora que es director, ¿qué le gustaría impulsar dentro de la alianza?

Quiero reforzar la cooperación con los ecosistemas regionales y avanzar en la transformación institucional. No podemos ser nuestra propia barrera. Dentro de nuestra autonomía, debemos flexibilizar procesos para que la colaboración internacional sea el marco habitual.

¿Qué mensaje le enviaría a los estudiantes y docentes que desconocen Ingenium?

Que Ingenium está ahí para la comunidad universitaria. Queremos que estudiantes y profesores propongan ideas, busquen socios y construyan el proyecto con nosotros. Si conseguimos que la internacionalización se convierta en la norma y que todos sientan que hay oportunidades para ellos, entonces Ingenium será realmente transformador.