La Junta abre la elección para presidir el Consejo de Transparencia, un cargo pendiente desde hace más de siete años

Covadonga Tomé

Covadonga Tomé / Juan A. Ardura

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El parlamento asturiano activará tras casi siete años la designación de presidente del Consejo de Transparencia, un órgano aprobado por ley en 2018 y que quedó suspendido tras renunciar el último candidato conocido en abril de 2021.

El asunto vuelve a la agenda parlamentaria, después de que la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, apremiase a cumplir con el nombramiento.

El cronograma se debatirá en la Junta de Portavoces que se celebra este miércoles, que abrirá el proceso de selección.

Los grupos parlamentarios tendrán hasta el 16 de marzo como plazo para presentar candidaturas, incluyendo un currículum y una declaración responsable. Está previsto que el 20 de marzo comparezcan los posibles candidatos ante la Comisión de Ordenación del Territorio y se votará en Pleno el 1 de abril.

TEMAS

