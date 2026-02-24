El modelo vasco contra los argayos: laderas controladas en tiempo real
Guipúzcoa invierte más de un millón y medio de euros y la prevención forma parte de la política de carreteras
El País Vasco lleva años aplicando un modelo de gestión de los argayos que pone el acento en la monitorización en tiempo real de los puntos más sensibles de la red viaria, especialmente en taludes y laderas con antecedentes de inestabilidad. Para muchos geólogos, se trata del ejemplo a seguir.
En el País Vasco, las diputaciones de cada provincia son las responsables de las carreteras y de la mayoría de las infraestructuras, a diferencia de lo que pasa en Asturias, con una mayor dependencia estatal.
A través de sistemas digitales y dispositivos de control instalados en tramos de riesgo, las administraciones forales pueden conocer de forma continua el estado de determinadas carreteras y anticipar intervenciones cuando se detectan cambios relevantes en el terreno.
Este enfoque se enmarca en una política de prevención sostenida en el tiempo, apoyada en inversiones periódicas destinadas a la estabilización de taludes y al mantenimiento de laderas potencialmente inestables. La gestión descentralizada de las carreteras, con las competencias transferidas a las diputaciones, "permite una toma de decisiones más cercana al territorio y una mayor agilidad a la hora de priorizar actuaciones", según fuentes cercanas. El caso de Guipúzcoa, mediante la agencia Bigedi, de infraestructuras, es uno de los más avanzados, con inversiones en prevención de más de un millón y medio al año. La identificación previa de los puntos vulnerables, mediante inventarios de taludes y mapas de riesgo, orienta las intervenciones en la red y refuerza un modelo menos reactivo que el de otras comunidades, donde las actuaciones se concentran tras los desprendimientos, como es el caso de Asturias. En el caso vasco, la prevención forma parte de la gestión ordinaria de las carreteras.
Ese planteamiento, que no elimina el riesgo en un territorio también montañoso, sí ha contribuido a integrar el control de laderas y así prevenir los desprendimientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina
- Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas
- Los alcaldes asturianos aplauden la supresión de los planes generales de ordenación: 'Son una zancadilla para prosperar