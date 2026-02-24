Monasterio ingresa en el RIDEA con un homenaje a los leales a la República

Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, se apartó ayer por un momento de sus saberes sobre economía y se adentró en los pliegues de la historia como una forma de rendir homenaje a su padre, Aurelio Monasterio Díaz, guardia de asalto. A su padre y a "todos los policías y guardias de asalto que, en 1934 y 1936, supieron mantener su juramento de fidelidad a la República".

En un salón de actos prácticamente lleno, el profesor Monasterio dedicó a los republicanos leales su discurso de ingreso como miembro de número en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Su intervención, resumen de un estudio recogido en un volumen de casi 140 páginas, llevaba por título "La justicia militar en la II República y el enjuiciamiento de los mandos militares tras los sucesos de octubre de 1934".

A juicio de Carlos Monasterio, la actuación del Ejército durante los sucesos revolucionarios de Asturias "hizo patentes las diferencias políticas e ideológicas entre los mandos militares". Sin embargo, "lo que no parece tener apoyo en los datos es la utilización sistemática de la justicia militar para proceder a una purga de mandos militares por motivos ideológicos, porque la mayoría de los coroneles procesados y condenados habían dado amplias muestras de negligencia".

El ponente diseccionó con particular esmero "el peso de la ideología", un factor que "parece muy claro en el caso del general López Ochoa, a quien su conocida ideología republicana y su pertenencia a la masonería parecen ser la causa de que desde el Ministerio de la Guerra se mediatizara su actuación, tanto en el plano militar como en el judicial".

Como premisa de sus consideraciones, Carlos Monasterio señaló que "cabe censurar la justicia militar, pero antes hay que entenderla". Y subrayó que "el fin esencial de la justicia militar, entonces y ahora, es asegurar la disciplina y la unidad del Ejército".

"En general, los oficiales y jefes militares de Asturias basaron su defensa principalmente en los hechos militares, y lo mismo puede decirse de la actuación de los consejos de guerra; en muy escasa medida se recurrió a formalismos jurídicos", salvo en algunos casos de jefes de la Guardia Civil, indicó el nuevo miembro de número del RIDEA.

El discurso de ingreso de Carlos Monasterio fue contestado por Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo y también miembro de número de la institución, quien expresó su deseo de que "el oscurantismo censor no impida que investigadores de la talla y perseverancia de Carlos Monasterio proyecten su elevada formación y su búsqueda incansable de la verdad y la memoria sobre un objeto de estudio".