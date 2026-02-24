Montaña Sánchez-Arévalo, "Mujer Trabajadora" del año del Rotary Club

El Rotary Club de Oviedo entregará el próximo jueves 5 de marzo, a las 20.30 horas, el premio "Mujer Trabajadora 2026" a María Montaña Sánchez-Arévalo Rodríguez, en un acto que se celebrará en el Hotel de la Reconquista. El reconocimiento distingue cada año a mujeres que, por su esfuerzo, talento y compromiso dejan una huella significativa en sus respectivas áreas profesionales y en la sociedad asturiana.

El club ha decidido otorgar el galardón, dentro del sector jurídico, a la letrada de la administración de justicia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA). La elección pone en valor una trayectoria consolidada en el ámbito judicial y un perfil profesional marcado por la excelencia, la responsabilidad y la vocación de servicio público.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, la premiada ha desarrollado su carrera en distintos destinos de España, acumulando experiencia y asumiendo progresivamente mayores responsabilidades. En Oviedo desempeñó funciones en varios juzgados, especialmente en el de familia, una jurisdicción particularmente sensible por el componente humano de los asuntos que aborda. A comienzos de los años 2000 accedió a la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal asturiano, donde ejerce actualmente, participando en la tramitación y coordinación de procedimientos clave para la garantía del control judicial de la actuación administrativa.

El Rotary destaca no solo su preparación técnica, sino también su dimensión humana y su compromiso social. Sánchez-Arévalo ha formado parte del Grupo de Mediación y de la RESEJ, espacios en los que ha contribuido a impulsar vías de resolución dialogada de conflictos y a fortalecer la cooperación en el ámbito jurídico. Asimismo, su implicación en Unicef, como miembro de su ejecutiva, refleja una sensibilidad especial hacia la protección de la infancia y los derechos fundamentales, valores estrechamente ligados a la función de la Justicia.

La laudatio de la premiada correrá a cargo del magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Daniel Prieto Francos, quien glosará una trayectoria profesional que el club considera ejemplar e inspiradora para las nuevas generaciones de juristas.

Inspiradora

La presidenta del Rotary Club de Oviedo 2025-2026, la abogada Elisa Costales Palomo, elegida para el cargo en 2025 con tan solo 29 años, subraya el significado especial que este reconocimiento tiene en su mandato. "Me hacía especial ilusión dárselo a una mujer inspiradora del sector de la Justicia en mi año de presidencia debido a que yo soy abogada·, señala. Costales añade que, en el contexto actual, el premio adquiere una relevancia singular, ya que la Justicia, como pilar fundamental para la convivencia pacífica y la estabilidad democrática, no solo aplica las leyes, sino que debe garantizar la igualdad de oportunidades, la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales, objetivos a los que contribuyen todos los operadores jurídicos.

Las entradas para asistir al acto ya están a la venta en Opticalia Quesada de la calle San Bernabé de la capital, o pueden reservarse a través del correo rotaryoviedo@alcorasl.com. Desde la organización se ruega confirmación de asistencia antes del 3 de marzo. Tras la entrega se celebrará una cena, cuya recaudación contribuirá a las acciones sociales que impulsa el club en la ciudad.