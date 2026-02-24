Las hipotecas en Asturias engordaron en más de 10.000 euros en el último año: análisis del mercado inmobilario en la región

El importe medio de las hipotecas que solicitan los asturianos para la adquisición de vivienda ha engordado en más de 10.000 euros durante el último año. Este incremento está vinculado a la fuerte subida de los precios de los pisos registrada en Asturias en 2025, que fue del 13,2% según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El importe medio de las hipotecas ha escalado en Asturias hasta 119.604 euros, el 9,2% más que el año anterior, cuando el importe medio fue de 109.506 euros. La diferencia es de 10.098 euros, que es el importe con el que engordan los préstamos para la adquisición de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Sociedad Asturiana de Estudios Económico e Industriales (Sadei). Las deudas crecen.

Pese al fuerte incremento de los precios de la vivienda, la adquisición ha seguido creciendo en 2025 (el 8,1%, según el INE) y con ello también la solicitud de hipotecas. El pasado año se firmaron en Asturias 9.189 hipotecas, la cifra más alta desde 2010 y 1.106 préstamos más que el año anterior.

Este incremento, evidentemente, lo han notado los bancos. Por ejemplo, en Sabadell Herrero la producción de hipotecas, especialmente en particulares, creció en 2025 en Asturias en un 44% respecto al ejercicio anterior, según la entidad. En CaixaBank, la cartera de crédito hipotecario en Asturias alcanzó los 812 millones de euros, cifra que representa un incremento del 2,85% respecto al año anterior. "Se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsando estas cifras en los próximos años”, señaló el director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola.

El incremento del número de hipotecas y de los importes es generalizado en toda España. “En 2024 se prestaron unos 61.000 millones de euros y en 2025 hemos cerrado en 82.000 millones. Es un aumento del 33%, lo cual significa que no solo hay más hipotecas, sino que los importes financiados son más altos”, señaló Ricard Garriga, cofundador de la Asociación Española de Brókeres Hipotecarios (AEBH).

"La demanda está aprovechando el entorno de tipos de interés más bajos y, ante la previsión de que los precios de la vivienda continúen al alza, opta por adelantar decisiones de compra", señala el director de Estudios del portal pisos.com, Ferran Font