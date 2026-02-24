El naval asturiano sigue en la cresta de la ola: entregó 13 buques en 2025, el doble que el resto de España

Asturias mantuvo en 2025 su supremacía en el sector de la construcción naval en España. Los astilleros de la región entregaron 13 buques el pasado año –más del doble que sus competidores gallegos y vascos, que sumaron seis– y acapararon el 45% de la actividad del sector nacional.

El naval asturiano, especializado en buques a medida con alto componente tecnológico –lo que les permite competir en los mercados internacionales y esquivar el apabullante dominio asiático en la construcción seriada– sigue en la cresta de la ola, con fuerte actividad, abultada cartera de pedidos y proyectos en marcha para ampliar su capacidad de producción.

El Ministerio de Industria y Turismo ha hecho balance de la construcción naval en 2025 y deja claro que Asturias, con los astilleros de los grupos Armón y Gondán, mantiene su dominio en el sector. Durante el pasado año, los astilleros asturianos acapararon el 45% de la actividad ponderada (CGT) de España, un índice que tiene en cuenta las puestas de quilla, las botaduras, las entregas y las características de esos buques. Por detrás se situaron Galicia con un 39% (región que ha incrementado su actividad gracias al resurgir del antiguo astillero Hijos de J. Barreras de Vigo, adquirido por el grupo asturiano Armón) y País Vasco con un 16% de actividad ponderada.

El dominio asturiano es más nítido si se toma como referencia únicamente la entrega de barcos tras su construcción. Los astilleros del Principado entregaron el pasado año 13 buques –uno más que el año anterior– frente a los cuatro de los gallegos y los dos de los vascos. Los astilleros andaluces y murcianos no entregaron ninguna unidad.

Entre los barcos que entregaron los astilleros de Armón y Gondán en Asturias en 2025 hay ferris de pasaje, remolcadores, barcos de apoyo para parques eólicos marinos, buques de inspección hidrográfica, patrulleras y hasta un buque no tripulado para inspección submarina.

Tan variada como la tipología de los barcos son los países desde donde habían llegado los encargos. Los astilleros asturianos entregaron buques el pasado año para armadores de España (2), Italia (3), Panamá (4), Noruega (2), Reino Unido (1) e Irlanda.

Todo indica que, tras un buen 2025, los astilleros asturianos seguirán con viento a favor en 2026. Durante el pasado año lograron firmar 13 nuevos contratos y al cierre del ejercicio tenían una cartera de pedidos de 30 buques, una abultada cifra que, no obstante, está por debajo de los 31 buques de 2024.

Entre los contratos firmados el pasado año por Gondán, grupo que tiene su sede en Castropol, destacan los de dos barcos de investigación hidrográfica para el Gobierno de Alemania y cuatro patrulleras de vigilancia pesquera para Indonesia. Mientras que entre los contratos firmados por Armón, grupo que tiene su sede en Navia, destacan los de otros dos grandes ferris rápidos para la naviera española Balearia o el de un gran yate de lujo para un armador de Reino Unido.

La intensa actividad de los grupos asturianos de construcción naval les ha llevado a ampliar su capacidad productiva en los últimos años. El grupo Armón adquirió en 2022 el antiguo astillero de Hijos de J. Barreras en Vigo (el mayor de España entre los de propiedad privada) en pugna con el otro grupo asturiano, Gondán, que también quería quedarse con las instalaciones gallegas para ampliar su capacidad de fabricar barcos.

Noticias relacionadas

Ante la imposibilidad de adquirir las instalaciones de Hijos de J. Barreras, Gondán se centró en la ampliación de su astillero de Figueras, en el concejo asturiano de Castropol. Se trata de un proyecto cuyos trámites se iniciaron en 2021 y que se han dilatado en el tiempo por su complejidad al ser necesaria una modificación del planeamiento urbanístico de Castropol. En octubre del pasado año finalmente comenzaron los trabajos, que incluyen un gran desmonte para posibilitar que toda la zona de producción del astillero se sitúe al nivel de la ría del Eo, desplazando a la zona alta de la factoría las oficinas. La familia Platero, propietaria del astillero, señaló que estas obras no permitirán fabricar barcos de mayor envergadura, pero si ganar en eficiencia –más barcos en menos tiempo– y poder introducir mejoras tecnológicas.

El último barco de Gondán, amadrinado por la princesa Ana de Reino Unido El "Pole Star", el último barco entregado por Gondán, fue amadrinado por el princesa Ana de Reino Unido. La ceremonia se celebró en Leith (Escocia). El barco fue construido en el astillero de Figueras, en el concejo de Castropol, para Northern Lighthouse Board, la autoridad general de faros de Escocia. En la imagen de arriba, el personal de Northern Lighthouse Board posa ante el buque en Leith y a la izquierda la princesa Ana sostiene una taza con la imagen del barco durante la ceremonia.