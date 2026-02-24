La nueva acería de ArcelorMital en Avilés, clave para el futuro de la siderurgia asturiana, aún no tiene garantizado el suministro eléctrico

El proyecto del horno eléctrico de Avilés, clave para el futuro de la siderurgia asturiana, aún precisa del visto bueno de la cúpula de ArcelorMittal. Pero además, para materializarse, necesita también una garantía de suministro de electricidad que, hasta el momento, no tiene.

El proyecto contempla la sustitución de uno de los dos convertidores BOF (horno básico de oxígeno para transformar el arrabio líquido) de la acería de Avilés por un horno de arco eléctrico (EAF) con capacidad para producir 2,5 millones de toneladas de acero líquido al año, lo que permitirá a la acería operar de forma híbrida, combinando la ruta tradicional de horno alto-convertidor BOF con la nueva ruta eléctrica, baja en emisiones. La ruta eléctrica se completará con la incorporación de un horno-cuchara (LF) –lo que reforzará la capacidad de la planta para producir aceros de alta calidad con una menor huella de carbono– y la instalación de un centro de conexión eléctrica y medida de 400 kilovoltios (kV), así como de una línea de alta tensión compuesta por seis apoyos, de los cuales tres se localizarán fuera del recinto de la acería. Esta infraestructura permitirá conectar la instalación proyectada con la subestación eléctrica de Cardoso de Redeia

En el proceso de declaración de impacto ambiental del horno eléctrico de Avilés, aprobado este mes por el Principado, se consultó a Red Eléctrica (Redeia) y este operador señaló que no había recibido solicitud de acceso y conexión a la red eléctrica por parte de ArcelorMittal. Destacó que, "a fecha de hoy", no existe en la futura subestación Cardoso ninguna posición de la red de transporte prevista para acceso de demanda. Y añadió que "en el caso de recibirse solicitudes serían desestimadas al no encontrarse la actuación recogida en el instrumento de planificación actual". Esa planificación está siendo actualizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y, según el Principado, garantizará la conexión de los grandes proyectos industriales de Asturias. Esa nueva planificación aún no ha sido aprobada.

En respuesta al escrito de Redeia, ArcelorMittal señaló que se procederá a realizar la solicitud de acceso y conexión de la instalación.