Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Los nuevos dirigentes regionales del PP, dos sorpresivas bajas y una incorporación que se mantiene en secreto

Los populares conforman su Ejecutiva autonómica con la mirada en las urnas de 2027 y Queipo nombrará un vicesecretario de Hacienda clave para su plan de Gobierno

Álvaro Queipo, con los integrantes del Comité Ejecutivo del PP.

Álvaro Queipo, con los integrantes del Comité Ejecutivo del PP. / PP

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Partido Popular va conformando su núcleo duro del partido con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de 2027. A los cambios anunciados por el presidente del partido, Álvaro Queipo, este lunes, para remarcar en la organización los resultados internos de los últimos congresos locales, el PP sumará una nueva vicesecretaría de Hacienda y Sector Público que marcará un «punto de inflexión» en el camino del partido para conformar una alternativa de gobierno, según señalaron fuentes populares.

Aunque la designación se producirá en el próximo Comité Ejecutivo del PP, el nombre está decidido y es alguien ya relacionado con la acción del gobierno. Su objetivo será conformar la estrategia fiscal de los populares (una de sus banderas ideológicas) y también plantear la reestructuración del sector público asturiano, un empeño de Queipo, que considera que a la administración autonómica le sobran entes públicos con escasa actividad o, en ocasiones, hasta duplicada.

Los nuevos nombramientos de Queipo son Jesús Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, como Vicesecretario de Ordenación Territorial e Interior, incluyendo en su equipo a Juan Carlos Armas y José Ramón Prado; Celia Fernández, como vicesecretaria de Empresas y Autónomos; la incorporación al área de la secretaría general de Gonzalo Otero, Óscar Solares, Marina Dáder, José Luis Costillas, Guzmán Pendás, Luis Lehmann y Óscar Cuetos; la suma de José González Menéndez como coordinador territorial y Ángel Menéndez para la zona del Suroccidente; Ignacio Cuesta (secretaría de Concejos y Ayuntamientos); Pablo Emilio Menéndez (Acción Política); Jesús Suárez (Industria); Susana Solís (Industria y Energía) y Amadeo Molejón (ganadería y Forestal), y Carlos Álvarez (Movilización).

También entran como vocales por decisión del propio Queipo, Carlos López, Estefanía Rodríguez (presidenta del PP de Avilés) y José Manuel Menéndez «Biescas».

Noticias relacionadas

Dos salidas: Purón y Del Pino

En el nuevo organigrama, con numerosas incorporaciones, se han producido solo dos bajas en la Ejecutiva autonómica. Se trata por un lado del ovetense Manuel López Purón y del gijonés José Manuel del Pino, que fue una de las cabezas visibles de la candidatura perdedora en el pasado congreso local de los populares gijoneses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  3. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  4. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  5. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  6. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  7. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  8. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

Los nuevos dirigentes regionales del PP, dos sorpresivas bajas y una incorporación que se mantiene en secreto

Los nuevos dirigentes regionales del PP, dos sorpresivas bajas y una incorporación que se mantiene en secreto

Habla un conductor que pasó cuatro meses hospitalizado tras volcar en el argayo del Huerna: "Cuando volví, ya estaba mejor señalizado"

Habla un conductor que pasó cuatro meses hospitalizado tras volcar en el argayo del Huerna: "Cuando volví, ya estaba mejor señalizado"

Sube el calor y vuelven los incendios: declarados fuegos en Llanes, Piloña, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Pravia y Proaza

Sube el calor y vuelven los incendios: declarados fuegos en Llanes, Piloña, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Pravia y Proaza

El catedrático de Otorrino Juan Pablo Rodrigo, nuevo decano de la Facultad de Medicina de Oviedo

El catedrático de Otorrino Juan Pablo Rodrigo, nuevo decano de la Facultad de Medicina de Oviedo

El BOE hace oficial la jornada laboral de 35 horas a partir de la semana que viene: solo estos trabajadores podrán beneficiarse de esta reducción

El BOE hace oficial la jornada laboral de 35 horas a partir de la semana que viene: solo estos trabajadores podrán beneficiarse de esta reducción

Asturias se queda sin vacas ni toros reproductores: el problema a la vuelta de la esquina (y sus motivos) al que se enfrenta la ganadería de carne

Asturias se queda sin vacas ni toros reproductores: el problema a la vuelta de la esquina (y sus motivos) al que se enfrenta la ganadería de carne

Los profesores asturianos con bajas de larga duración podrían dejar de sufrir una penalización económica desde este curso: los sindicatos dan luz verde a la norma

Los profesores asturianos con bajas de larga duración podrían dejar de sufrir una penalización económica desde este curso: los sindicatos dan luz verde a la norma

Multado con 50.000 euros por lo que grabaron las cámaras de seguridad de una empresa en el comedor: "Advirtió de que estaban las cámaras"

Multado con 50.000 euros por lo que grabaron las cámaras de seguridad de una empresa en el comedor: "Advirtió de que estaban las cámaras"
Tracking Pixel Contents