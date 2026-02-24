Los nuevos dirigentes regionales del PP, dos sorpresivas bajas y una incorporación que se mantiene en secreto

El Partido Popular va conformando su núcleo duro del partido con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de 2027. A los cambios anunciados por el presidente del partido, Álvaro Queipo, este lunes, para remarcar en la organización los resultados internos de los últimos congresos locales, el PP sumará una nueva vicesecretaría de Hacienda y Sector Público que marcará un «punto de inflexión» en el camino del partido para conformar una alternativa de gobierno, según señalaron fuentes populares.

Aunque la designación se producirá en el próximo Comité Ejecutivo del PP, el nombre está decidido y es alguien ya relacionado con la acción del gobierno. Su objetivo será conformar la estrategia fiscal de los populares (una de sus banderas ideológicas) y también plantear la reestructuración del sector público asturiano, un empeño de Queipo, que considera que a la administración autonómica le sobran entes públicos con escasa actividad o, en ocasiones, hasta duplicada.

Los nuevos nombramientos de Queipo son Jesús Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, como Vicesecretario de Ordenación Territorial e Interior, incluyendo en su equipo a Juan Carlos Armas y José Ramón Prado; Celia Fernández, como vicesecretaria de Empresas y Autónomos; la incorporación al área de la secretaría general de Gonzalo Otero, Óscar Solares, Marina Dáder, José Luis Costillas, Guzmán Pendás, Luis Lehmann y Óscar Cuetos; la suma de José González Menéndez como coordinador territorial y Ángel Menéndez para la zona del Suroccidente; Ignacio Cuesta (secretaría de Concejos y Ayuntamientos); Pablo Emilio Menéndez (Acción Política); Jesús Suárez (Industria); Susana Solís (Industria y Energía) y Amadeo Molejón (ganadería y Forestal), y Carlos Álvarez (Movilización).

También entran como vocales por decisión del propio Queipo, Carlos López, Estefanía Rodríguez (presidenta del PP de Avilés) y José Manuel Menéndez «Biescas».

Dos salidas: Purón y Del Pino

En el nuevo organigrama, con numerosas incorporaciones, se han producido solo dos bajas en la Ejecutiva autonómica. Se trata por un lado del ovetense Manuel López Purón y del gijonés José Manuel del Pino, que fue una de las cabezas visibles de la candidatura perdedora en el pasado congreso local de los populares gijoneses.