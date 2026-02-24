Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

El Presidente del Gobierno aprovechará este miércoles la celebración de una cumbre juvenil de líderes europeos para exponer su plan para lograr el equilibrio poblacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura el pasado viernes de la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura el pasado viernes de la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’. / José Luis Roca / EPC

Vicente Montes

Mariola Riera

Oviedo

Asturias ha sido el lugar elegido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles en Infiesto (Piloña) las nuevas iniciativas de su gobierno sobre reto demográfico y para buscar el equilibrio poblacional con el fin de acabar con eso que de un tiempo a esta parte se llama la "España vaciada".

Sánchez aprovechará la celebración en el concejo de la «European Rural Youth Forward Conference 2026», un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

La puesta de largo de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Ejecutivo central socialista tendrá por escenario La Benéfica, el centro cultural impulsado por el artista asturiano Rodrigo Cuevas.

Con Sánchez estará también la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, que tiene previsto realizar varias visitas por Asturias relacionadas con el empredimiento en el sector agrario, tanto este miércoles como el jueves.

TEMAS

