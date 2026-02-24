"Un engaño deliberado a los ganaderos": el PP critica la orden de "colgar las escopetas" en Asturias y suspender los controles del lobo

Es tiempo de "colgar las escopetas" en Asturias. Así se ha referido el diputado del PP Luis Venta a la decisión del Gobierno regional de suspender el programa de control lobo en la región tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha puestos reparos al sistema de cupos de 2022-2023. Venta lamenta que se haya dado este paso sin pedir, al menos, una aclaración al Alto Tribunal de cómo acatar el fallo. Así las cosas, cree que “el Gobierno de Barbón ha engañado deliberadamente a los ganaderos asturianos con el control del lobo. El programa de control ha sido un brindis al sol, una estafa política en las formas y un engaño continuo al sector ganadero”.

Y añade: “Este engaño ha sido antes, durante y después de la inclusión del lobo en el Lespre”. Antes de su entrada en 2021, porque “no ejecutó los programas anuales puesto que se abatían menos de la mitad de los ejemplares previstos”. Durante su permanencia en el Lespre, “aprobaban programas de control sabiendo que no podían ejecutarlos, y hoy las consecuencias de aquellas mentiras son un plan paralizado porque la sentencia del Supremo afecta a esos años”. Y tras su salida del listado, “han impulsado un programa que empezó tarde y terminó antes de tiempo”.

Luis Venta, durante la rueda de prensa / PP

Todo ello, advierte el PP, en un contexto en el que los daños al ganado van a más: los animales muertos por ataques han pasado de 2.922 en 2019 a 3.587 en 2025, lo que supone un incremento del 23%.

La “última estafa” a los ganaderos ha sido, a juicio del diputado del PP, el fallo del Supremo referente a los años 2022 y 2023: “Los responsables de esas resoluciones, el consejero (Alejandro) Calvo y el presidente (Adrián) Barbón, miran ahora para otro lado". A ambos les reprocha que “publicaran resoluciones de control anual para intentar salvar políticamente la decisión de los socialistas de sobreproteger al lobo al incluirlo en el Lespre en 2021 y así lamerse las heridas, no para solucionar el problema de los ganaderos y sí para salvarse de la quema”.

Insiste el diputado en la necesidad de pedir aclaraciones de la sentencia y su aplicación. "Se ha perdido una oportundiad de defender al sector", lamenta. "Han tirado por el camino fácil para ellos, para el Gobierno, y han perjudicado, otra vez, a los ganadero", agrega.

Duda Venta también de que se cumpla el calendario que ha dado el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, de tener listo en junio el nuevo decreto que modificará los artículos del plan de gestión que ha anulado el Supremo. "Que no nos cuenten milongas, un nuevo decreto no estará aprobado, como mínimo, hasta el otoño, lo que en la práctica supone que es el propio Gobierno de Asturias el que mete al lobo en un pseudo-Lespre, impidiendo cualquier control efectivo de su población. Ahora, en la práctica, es como si ya estuviera protegido porque no se puede controlar su población”, añade.

Cifras de muertes

El programa de control asturiano suspendido tenía como objetivo matar 53 lobos, pero se quedó en 31, más 12 que murieron por otras cosas. Luis Venta rechaza que estos últimos puedan contabilizarse dentro del programa de control. Y de los 31 abatidos advierte de que casi el 50% de ellos tenían entre cuatro y siete meses. “Es decir, ha sido una actuación sobre lobeznos, mientras los ejemplares que generan daños continúan actuando ante la impasividad del Gobierno, que ni está ni se le espera ya en el sector primario”, añadió.

En el Oriente, desveló, donde se preveía actuar sobre 12 lobos, únicamente se abatieron dos. “Ese es el balance real de la actuación del Gobierno para proteger a las ganaderías del Oriente: dos lobeznos. La prueba irrefutable de la estafa a los ganaderos”.

Criticó también que en más de 250 cacerías autorizadas en Reservas Regionales de Caza no se abatió ningún lobo. Ni tampoco en las batidas específicas. “Ruido y fogueo en estado puro”, resumió.

Y añadió: "Se ha tratado de un timo profesional premeditado basado en bloquear su puesta en marcha mediante trabas burocráticas y cláusulas de confidencialidad que desincentivaron la participación y espantaron a cualquier voluntario. Son impostores y tramposos porque han diseñado un simulacro de control y se han reído de los ganaderos en su cara".

Los daños siguen creciendo

Venta ha alertado de que la media de expedientes en 2023-2024 fue de 2.462, con 3.100 animales afectados, mientras que en 2025 se cifran en 2.850 expedientes y 3.587 animales afectados, lo que supone un incremento del 15%.

En términos acumulados, “desde que Barbón es presidente, los animales muertos han pasado de 2.922 en 2019 a 3.587 en 2025, un 23% más. Y así es cómo los números desmontan el relato oficial: los daños crecen y al lobo se le protege. El mundo al revés”, ha señalado. Asimismo, ha indicado que las indemnizaciones superan ya los 2 millones de euros en pérdidas directas.

“¿A quién defiende el Gobierno de Barbón: al lobo o a los ganaderos asturianos?”, ha preguntado Venta, quien ha advertido de que mientras las explotaciones cierran y los daños aumentan, el Ejecutivo “ha optado por anteponer los intereses de determinados colectivos frente a la supervivencia del medio rural”.

Finalmente, “ahora nos anuncian un tercer plan del lobo. Asturias no necesita un tercer documento, sino que se cumplan los compromisos adquiridos”. Y, para ello, ha avanzado Venta, “exigiremos compromisos claros, calendarios vinculantes de ejecución, una publicación periódica de resultados de controles y daños, y medidas inmediatas mientras se tramita el nuevo Decreto”.

“El problema no es el lobo, es la incapacidad de gestionar con eficacia y responsabilidad. La improvisación permanente no es compatible con una gestión eficaz”, ha concluido.