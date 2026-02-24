El Principado desvincula La Pereda del problema con el combustible de la basura de Cogersa, cuya gestión “no se resolverá este año”

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha señalado en la Junta General que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) no frena la transformación de la central térmica de La Pereda, de Hunosa, en central de biomasa, sino que "solo anula la autorización ambiental y obliga a rehacer parte del procedimiento con mayor concreción técnica". No obstante, resolver ese problema es clave para el futuro de Hunosa.

A preguntas del diputado de Foro Adrián Pumares, Calvo desvinculó el futuro de La Pereda del destino final que tenga el combustible sólido recuperado (CSR) que se produzca en la "plantona" de Cogersa. Respecto a este producto (obtenido tras expurgar de la bolsa negra aquellos materiales que pueden reciclarse), ha indicado que su encaje dentro del sistema de residuos y su salida definitiva “no se resolverá este año".

Según el consejero, el fallo judicial no declara inviable el proyecto de la central de La Pereda ni prohíbe el uso de biomasa, y lo que exige es “una mayor precisión técnica” en aspectos como la caracterización de la caldera, la definición cuantitativa y cualitativa del combustible y la concreción de los sistemas de almacenamiento y gestión de residuos y cenizas. La administración, indicó, deberá analizar la sentencia y, en su caso, retrotraer actuaciones para que la empresa promotora, Hunosa, complete la información y se adecue al procedimiento ambiental.

En la réplica, el diputado Adrián Pumares preguntó qué se hará con el CSR que estaba previsto que se quemase en La Pereda y quién asumirá los costes si esa opción no prospera. Recordó que en la documentación se contemplaba que el CSR pudiera suponer entre un 0% y un 25% del combustible y defendió que el tribunal “les ha dicho” que, si se pretende utilizar ese material, antes debe definirse con precisión su volumen y sus consecuencias ambientales.

El diputado cargó contra lo que calificó como un intento de “incineradora por la puerta de atrás” al hablar de CSR como “basura tratada para quemarse”, y preguntó qué se hará con el CSR que iba a destinarse a La Pereda si no puede quemarse allí, si se acumulará o se trasladará fuera, y quién pagará el coste de esa gestión. También advirtió del impacto para las cuencas mineras si el proyecto queda en el “limbo” y subrayó que, más allá de la tramitación de la central, el CSR “sigue ahí” y exige una salida.

El consejero respondió que existe una relación “indirecta” entre ambos asuntos y separó la gestión del CSR del calendario del proyecto industrial. Señaló que la producción de CSR derivada del sistema de residuos “va a tener un coste” para el sistema público, pero recalcó que, con la puesta en marcha progresiva prevista de la "plantona", esa cuestión no se plantea como un problema que termine por resolverse en 2026: “No va a ser algo que preveamos que se solucione este año”, afirmó, al tiempo que apuntó que la mejora en la recuperación de materiales ya está reduciendo el envío a vertedero.