El Principado prepara un "sistema integral de prevención" y elaborará un mapa sobre argayos, que han causado 30 accidentes mortales desde 1980

La Consejería de Movilidad, dirigida por Alejandro Calvo y responsable de la gestión de las carreteras de titularidad autonómica, está «desarrollando un sistema integral de prevención y respuesta rápida ante argayos, basado en la combinación de planificación estratégica, tecnología avanzada e intervención operativa directa en la red viaria», aseguran fuentes del departamento.

La Consejería detalla, además, que uno de los pilares de ese sistema integral es la creación de un «mapa de prevención de argayos» que permitiría «identificar, clasificar y priorizar las zonas con mayor riesgo de desprendimientos». Dicho mapa, actualmente en desarrollo, todavía no está operativo. De momento, el único registro de argayos es la Base de Datos de Argayos del Principado de Asturias (BAPA), impulsada por profesionales de la Facultad de Geología. Según sus registros, desde 1980 se han producido más de 3.000 argayos en Asturias, que causaron 30 accidentes mortales y más de setenta heridos.

Mapas, estudios y refuerzo de medios

El Principado ultima el lanzamiento de su propio mapa, que incorporará «inventarios y estudios de taludes, análisis dinámicos, modelos predictivos y coordinación directa con Protección Civil». Según los datos de la Consejería, ya se han realizado estudios en cuatro carreteras (AS-117, AS-15, AS-114 y AS-117), abarcando 116 kilómetros.

Otro pilar de este plan regional, aún no concluido, es la capacidad de actuación inmediata ante situaciones de riesgo. La Consejería concreta que dispone de «estudios detallados que clasifican los tramos según su nivel de peligro, vulnerabilidad y exposición», lo que permite priorizar intervenciones y realizar trabajos de estabilización o monitorización, entre otros.

En estos momentos, la Consejería cuenta con 300 operarios que trabajan en el servicio de Conservación de Carreteras y acuden a los puntos donde se producen argayos.

Por último, y como tercer eje de este plan, el Principado pretende reforzar «los medios humanos, tecnológicos y económicos». En el presupuesto actual del Principado hay destinados más de diez millones de euros al refuerzo del personal de las brigadas y otros cinco millones adicionales para mejorar sus medios técnicos y capacidad operativa.

Paralelamente, la Consejería licitó un contrato plurianual, hasta 2028, por 2,6 millones de euros para el «mantenimiento y reparación de sistemas de contención de desprendimientos». El Principado destaca que «el objetivo es claro: pasar de la reacción ante la emergencia a una gestión preventiva, anticipativa y estructurada, garantizando una red viaria más segura, resiliente y preparada frente a los riesgos geológicos propios del territorio asturiano».

Desde el pasado mes de noviembre, la Consejería ha abierto ocho expedientes de obra de emergencia para la reparación de argayos. Las labores de revisión, saneo y estabilización de las laderas siguen activas en 7 de las obras de emergencias. Se concluyeron los trabajos en la AS-112 el pasado 30 de enero tras una inversión de 280.000 euros. n