Los profesores asturianos con bajas de larga duración podrían dejar de sufrir una penalización económica desde este curso: los sindicatos dan luz verde a la norma
El Consejo Escolar del Principado avala la modificación para que las incapacidades de larga duración no resten puntos en la evaluación de los docentes, evitando así la merma salarial
La modificación normativa para que las bajas médicas de larga duración no penalicen al profesorado en Asturias, da un paso decisivo. El Consejo Escolar del Principado (en el que se encuentran los cuatro sindicatos firmantes del pacto Asturias Educa), ha emitido un dictamen favorable a la propuesta de modificación del Reglamento de los Planes de Evaluación de la función docente, una reforma incluida en dicho pacto, y uno de los acuerdos que consiguió desbloquear la huelga docente del pasado junio.
En el sistema actual, el profesorado asturiano puede acceder a un complemento retributivo vinculado a la evaluación de su desempeño. El problema surge cuando un profesor atraviesa una situación de incapacidad temporal (IT) prolongada (por enfermedad o accidente) durante el curso escolar.
En esos casos, la ausencia podía afectar negativamente a su evaluación, lo que en la práctica se traduce en una merma económica en el complemento asociado. Es decir, una baja médica prolongada se traduciría en una penalización salarial indirecta. Este cambio normativo busca corregir esa situación.
La propuesta de Decreto aceptada este martes, incorpora una cláusula específica para que las situaciones de IT prolongada no penalicen al profesorado en el procedimiento de evaluación. Además, establece que la medida será de aplicación al proceso correspondiente a este curso 2025-2026.
La luz verde dada hoy, sería el paso previo a su publicación en el BOPA y su entrada en vigor. Aunque aún queda pendiente la Mesa de Negociación, sus representantes ya han dado el visto bueno, lo que supone un avance.
En términos prácticos, la modificación garantiza que quienes hayan estado de baja médica prolongada no verán reducidas sus retribuciones por ese motivo en lo relativo al complemento vinculado al Plan de Evaluación.
Se trata, por tanto, de una medida de protección económica y de equidad en el sistema de evaluación docente, al evitar que una circunstancia de salud penalice su carrera profesional.
El Plan de Evaluación es actualmente el único mecanismo en Asturias para articular el reconocimiento profesional y económico del profesorado, en ausencia de un desarrollo normativo específico de la Carrera Profesional Docente. Por eso, cualquier modificación que afecte a este sistema tiene impacto directo en las condiciones laborales y retributivas del colectivo.
