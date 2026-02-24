¿Hasta cuándo se quedará el sol en Asturias? La región vivirá una ola de calor, con máximas de 24 grados, en pleno invierno
Las lluvias volverán a finales de semana, según el pronóstico de la AEMET
Una pequeña ola de calor en pleno invierno. Eso es lo que vivirá este martes Asturias, donde se espera que los termómetros se disparen y superen los 24 grados. Esa es la temperatura que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé, por ejemplo, para Oviedo y Langreo. En zonas más próximas a la Cordillera, el mercurio subirá aún más con toda seguridad, y en la costa habrá igualmente calor. Se espera que Gijón llegue a los 23 grados.
Junto al bochorno, habrá calima. Según la AEMET, a partir de este martes el polvo en suspensión que hasta ahora había afectado a la Islas Canarias también iba a llegar a la península. "La calima supone cielos turbios y reducción de visibilidad. También empeora la calidad del aire por las partículas microscópicas, que pueden alcanzar las vías respiratorias", advierte el organismo.
Pero, ¿hasta cuándo durará este adelanto primaveral? Mañana, miércoles, continuará el buen tiempo, aunque no se descartan precipitaciones débiles, fundamentalmente en la mitad occidental. Las temperaturas, por su parte, descenderán levemente. Así se esperan 22 grados en Langreo, 21 en Cangas del Narcea, 20 en Oviedo, 18 en Gijón, 17 en Avilés...
El jueves vuelve a dominar el sol, con temperaturas también suaves. Pero el viernes... Vuelve la lluvia. Según el pronóstico de la AEMET, habrá cielos cubiertos, disminuyendo al final a poco nuboso, y lluvias y chubascos generalizados, cesando al final del día. Las temperaturas caerán bastante, situándose las máximas en los 15 grados.
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina