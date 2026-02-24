El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, será doctor honoris causa en Francia

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, recibirá el doctorado honoris causa por la Universidad de Rouen Normandía en una ceremonia prevista para el 17 de junio en la ciudad francesa. El acto se enmarca en la semana internacional organizada por la universidad gala con motivo de su 60.º aniversario.

La institución francesa concede a Villaverde su máxima distinción académica por su aportación científica como catedrático de Derecho Constitucional y por su contribución al impulso de la Alianza Ingenium, el proyecto que agrupa a diez universidades de diez países de la Unión Europea, entre ellas las de Oviedo y Rouen Normandía.

La ceremonia será conjunta y, según la información difundida por la Universidad de Oviedo, Villaverde compartirá investidura con la profesora brasileña Nilda Guimaraes Alves, el estadounidense Thomas Kelly y la belga Laure Bindels, en un formato que no se celebraba desde hace una década.

“Es un honor profundo, tanto en lo personal como en lo académico”, ha señalado el rector, que interpreta el reconocimiento como un respaldo a una trayectoria vinculada a la universidad pública “como espacio de pensamiento crítico, compromiso cívico y cooperación internacional”. Villaverde subraya, además, el significado del doctorado al llegar desde una universidad socia de INGENIUM, alianza que —según sus palabras— representa una forma de “entender Europa desde el conocimiento, la diversidad y la colaboración” entre instituciones.

El rector también ha expresado su agradecimiento al presidente de la Universidad de Rouen Normandía, Franck Le Derf, y al vicepresidente de Relaciones Internacionales y Alianzas Europeas, Éric Dargent, que actuará como su padrino en la investidura.

La distinción llegará, además, al final de una semana que Rouen Normandía dedicará a su vocación internacional y en la que está prevista una reunión del Consejo de la Alianza Ingenium, con participación de rectores y presidentes de las universidades asociadas. En ese encuentro se abordarán cuestiones de gobernanza y coordinación estratégica, el seguimiento de proyectos conjuntos y las líneas de cooperación en el marco europeo de educación superior.