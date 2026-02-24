Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo se reparte la plantilla de Hunosa? Dos de cada diez empleos están vinculados a labores técnicas o de dirección

La empresa pública cuenta con 429 empleados, una cifra estable respecto al año anterior

El pozo Carrio, de Hunosa, uno de los últimos en cerrar.

El pozo Carrio, de Hunosa, uno de los últimos en cerrar.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Hunosa contabilizó en 2024 una cifra de 429 trabajadores, una cantidad estable respecto al año anterior.

La mayor parte del empleo está vinculada a funciones operativas relacionadas con el mantenimiento de los pozos sin actividad, mientras que la estructura de oficina y gestión representa una minoría relevante que suma 81 empleos.

En este bloque se incluyen los administrativos e informática (26), junto con perfiles relacionados con tareas de coordinación, ingeniería, supervisión o gestión: titulados superiores (25) y otros titulados medios exterior (29). Se añade además el apartado de servicios médicos (1 ATS).

Frente a ese bloque, el resto de la plantilla, 348 trabajadores, se encuadra en el ámbito operativo. Aquí se agrupan desde el personal obrero de interior y exterior hasta perfiles de vigilancia, extracción o servicios auxiliares.

Ocho de cada diez empleos están ligados a la operativa y al trabajo directo en instalaciones, producción, mantenimiento y tareas asociadas, frente a algo menos de dos de cada diez vinculados a oficina en sentido amplio.

Según los datos de la empresa, existen diez empleos relacionados con las tareas directivas.

