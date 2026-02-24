¿Cómo se reparte la plantilla de Hunosa? Dos de cada diez empleos están vinculados a labores técnicas o de dirección

Hunosa contabilizó en 2024 una cifra de 429 trabajadores, una cantidad estable respecto al año anterior.

La mayor parte del empleo está vinculada a funciones operativas relacionadas con el mantenimiento de los pozos sin actividad, mientras que la estructura de oficina y gestión representa una minoría relevante que suma 81 empleos.

En este bloque se incluyen los administrativos e informática (26), junto con perfiles relacionados con tareas de coordinación, ingeniería, supervisión o gestión: titulados superiores (25) y otros titulados medios exterior (29). Se añade además el apartado de servicios médicos (1 ATS).

Frente a ese bloque, el resto de la plantilla, 348 trabajadores, se encuadra en el ámbito operativo. Aquí se agrupan desde el personal obrero de interior y exterior hasta perfiles de vigilancia, extracción o servicios auxiliares.

Ocho de cada diez empleos están ligados a la operativa y al trabajo directo en instalaciones, producción, mantenimiento y tareas asociadas, frente a algo menos de dos de cada diez vinculados a oficina en sentido amplio.

Según los datos de la empresa, existen diez empleos relacionados con las tareas directivas.