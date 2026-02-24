Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sube el calor y vuelven los incendios: declarados fuegos en Llanes, Piloña y Cangas del Narcea

Este lunes ardieron 31 hectáreas, según el servicio Copernicus

Incendio registrado en Porciles (Cangas del Narcea).

Incendio registrado en Porciles (Cangas del Narcea). / ATBrif

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Ha sido subir las temperaturas y reiniciarse los incendios. Este lunes ardieron 31 hectáreas en varios incendios, uno de ellos en Porciles (Cangas del Narcea), que seguía humeando este martes.

Un fuego que ardía en la zona baja del Sueve, en Sardera (Piloña), desde las nueve de la noche del lunes, fue dado por extinguido en la mañana de este martes. En la zona permanecen los bomberos del SEPA de Piloña, así como una empresa forestal.

En el fuego de Porciles, estaban trabajando en la mañana de este martes bomberos del SEPA con base en el parque de Cangas del Narcea y la Brigada de Refuerzo (Brif) de Tineo. El fuego se sitúa cerca del Chano de Tainás y el Pico Colmerosu.

Por otro lado, sobre la una de la madrugada se inició un fuego en la Sierra del Cuera, en las inmediaciones de La Galguera, en el concejo de Llanes. En el fuego trabajan dos bomberos del SEPA con base en Llanes y un helicóptero de extinción.

TEMAS

