Los Técnicos en Cuidados del Sespa y del ERA protestan por partida doble este jueves ante Salud y Derechos Sociales para exigir reconocimiento y mejores salarios
Quieren la categoría funcionarial C1, acorde a su nivel de estudios, y que les supondrían hasta 300 euros más de sueldo al mes
Los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se movilizan por primera vez en Asturias en exigencia de reconocimiento y mejores salarios. Será este jueves y por partida doble, primero ante la Consejería de Salud, a las once de la mañana, y ante la de Derechos Sociales y Bienestar, a mediodía.
A la primera han sido convocados, por USO-FAC y la Plataforma de TCAE Unidos por por el C1, los técnicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que son personal estatutario que quieren ser clasificados conforme a su nivel de estudios, que es de grado medio. Les corresponde, indican, la categoría C1, pero les mantienen en la C2, lo que supone entre 250 y 300 euros menos de sueldo.
"Estamos infravaloradas y eso influyen luego en la jubilación", indicó Ángeles Alonso Aguirre, de USO. Esta manifestación se ha convocado en todas las comunidades a la misma hora.
A la segunda protesta han sido convocadas las técnicos que trabajan en las residencias de mayores públicas del ERA, que son personal autonómico laboral y reclaman, además de se clasificadas correctamente, que se reanude la negociación del VI Convenio de Personal Laboral, datando el anterior de 2005. Quieren mejoras efectivas y reconocimiento de sus funciones reales. También están convocadas por USO-FAC, así como la plataforma TCAEs Unidas de Asturias.
Las técnicas son un personal que se rige por una ley de 1973, preconstitucional, indicó Ángeles Alonso, por lo que urge, señala, una actualización de estas trabajadoras consideradas personal sanitario no facultativo.
